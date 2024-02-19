Санаторий «Казахстан» вернули государству

Экс-директора и сотрудников здравницы осудили за присвоение крупной суммы денег еще в 2021 году, сообщает Kazpravda.kz

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По информации прокуратуры Алматы, в 2013 году директор санатория «Казахстан», заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий.

— Было установлено, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году суд взыскал общий долг - 3 млрд тенге. По апелляционному ходатайству прокуратуры Алматы решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге. В свою очередь, прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным ввиду его незаконности и ничтожности. По решению СМЭС Алматы от 12 декабря 2023 года иск прокурора удовлетворен, — проинформировали в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге. Отмечается, что директора и других граждан осудили к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году.