Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © NMDC

«Мукааб», что в переводе с арабского означает «куб», задуман как смелый архитектурный символ столицы Саудовской Аравии. Здание с высотой, длиной и шириной 400 метров станет одной из крупнейших искусственных конструкций на Земле.

Компания New Murabba Development Company (NMDC) планирует разместить крупнейший в истории заказ на строительную сталь стоимостью один миллиард долларов. Эти материалы понадобятся для возведения самого массивного здания в мире - «Мукааб» (The Mukaab).

Внутри сооружения разместятся жилые помещения, гостиницы и различные развлекательные объекты.

«Мукааб» - это не просто здание, а часть концепта New Murabba, направленного на создание современного, динамичного и комфортного городского центра в северо-западной части Эр-Рияда. Комплекс также будет включать стадион New Murabba для Чемпионата мира по футболу 2034 года, а также жилые, торговые и гостиничные районы.

Сейчас проект выходит на ключевой этап - возведение структурного каркаса, а крупнейший заказ на сталь станет важнейшим шагом для соблюдения графика строительства.

Ранее саудиты возобновили строительство самой высокой башни в мире. 

