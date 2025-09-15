Планируется, что высота Jeddah Tower (Башня Джидды) будет более 1000 метров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Jeddah Now

Представьте себе три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга, и сверху — еще 40-этажный дом. Примерно такой высоты достигнет Jeddah Tower (Башня Джидды), когда ее достроят. Более 1000 метров - такова отметка небоскреба, которую построят в Джидде в Саудовской Аравии у побережья Красного моря, пишет Naked-Science

Это не просто очередной небоскреб. Это серьезная попытка возвести здание высотой в километр — рубеж, о котором инженеры мечтали десятилетиями. Завершенная башня превзойдет нынешнего рекордсмена, Бурдж-Халифу в Дубае, примерно на 180 метров, став центральным элементом проекта Jeddah Economic City стоимостью 20 миллиардов долларов.

Изначально известная как «Королевская башня», она призвана стать символом модернизации и экономического обновления Саудовской Аравии. Главный архитектор проекта — Адриан Смит из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, тот же, кто спроектировал Бурдж-Халифу. Его замысел вдохновлен самой природой: форма башни напоминает сложенные листья молодых пустынных растений. Тонкий, слегка асимметричный силуэт словно пучок побегов, устремляющихся вверх из земли.

Трехлепестковое основание в форме буквы «Y» выбрано не только ради красоты. Оно обеспечивает аэродинамическую устойчивость, жизненно важную для здания, которому предстоит выдерживать мощные ветра на рекордной высоте.

Создание рекордной башни стартовало в 2018 году, однако спустя несколько лет строительство полностью замерло, пока в январе этого года работы официально возобновились с новой энергией. Проект перешел к консорциуму Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah и Turner Construction.

По состоянию на сентябрь 2025 года башня достигла 70-го этажа. Строители завершают примерно один этаж каждые четыре дня, что делает цель завершить объект к 2028 году вполне достижимой.

Построить здание высотой в километр — значит решить задачи, с которыми человечество еще не сталкивалось.

Одна лишь фундаментная плита — инженерный шедевр и серьезнейший вызов. Здесь применена гибридная система свайного ростверка: 270 свай диаметром 1,5–1,8 метра, уходящих в землю на глубину до 105 метров.

Пятиметровая плита площадью 3200 квадратных метров рассчитана на колоссальные нагрузки, при этом допустимая неравномерная осадка не должна превышать 2,5 миллиметров — толщину монеты.

В отличие от традиционных небоскребов, где устойчивость обеспечивается системой связей и опорных стен, Jeddah Tower строится вокруг революционного ядра — трехлучевой конструкции, охватывающей компактный шестигранный сердечник из высокопрочного бетона. Для этого используется бетон прочностью всего 85 мегапаскалей, без усложняющих элементов. Особое достижение — технология вертикальной подачи бетона, уже поднявшая его на высоту 800 метров.

В проект внедрены современные «зеленые» технологии: энергосберегающие системы, остекление, уменьшающее теплопоглощение, сбор дождевой воды и ее повторное использование. Форма и ориентация башни оптимизированы для снижения тепловой нагрузки — критически важного фактора в условиях саудовского климата.

Чтобы понять, зачем Саудовская Аравия строит башню, нужно знать о программе Vision 2030. Королевство стремится диверсифицировать экономику до того, как истощатся нефтяные месторождения, и превратить страну в мировой центр электронной торговли, туризма и культурного обмена.

Jeddah Tower в этой стратегии — не просто здание, а маяк, призванный заявить всему миру, что страна готова к новому этапу.

Здесь разместятся отель Four Seasons (19–27 этажи, 200 номеров с панорамой Красного моря), элитные жилые апартаменты, премиальные кондоминиумы и офисы класса «А» для международных компаний.

Но настоящая «жемчужина короны» — самая высокая в мире смотровая площадка на высоте 644 метров. Панорамный вид на 360 градусов, вероятно, станет одной из самых фотографируемых точек планеты.

Однако за впечатляющей архитектурой скрывается гигантский экологический след.

Проект потребует около 500 тысяч кубометров бетона и 80 тысяч тонн стали — объемы, превосходящие большинство строительных проектов в мире. Только производство этих материалов может привести к выбросу примерно 200 тысяч тонн углерода.

Экологи называют такие проекты «строительством тщеславной высоты» — возведением зданий ради рекордов, а не практической пользы. Исследования показывают: подобные мегапроекты увеличивают углеродный след без сопоставимой функциональной отдачи.

В этом проявляется парадокс саудовской трансформации: страна стремится заявить о себе как о современном и ответственном глобальном лидере, но возводит мегастройку, которая, по мнению критиков, олицетворяет как раз то, от чего миру пора отказываться ради климата.

Вопрос в том, перевесят ли символические и экономические выгоды экологические издержки — или схожих целей можно было достичь с гораздо меньшим углеродным следом.