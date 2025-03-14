Саудовская Аравия выступила с инициативой сотрудничества с Казахстаном в сфере бокса

Планы по сотрудничеству включают в себя организацию совместных тренировочных сборов, спарринг-сессий, а также обмен опытом в области менеджмента и тренерской деятельности

Фото: пресс-служба НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

На встрече в Эр-Рияде присутствовали президент Федерации бокса Саудовской Аравии Абдулла Аларби, директор офиса генерального секретаря НОК Саудовской Аравии Нассер Мунир, исполняющий обязанности генерального секретаря World Boxing Майк Макатти и генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев.

В рамках события стороны обсудили будущее олимпийского бокса, включая его статус на Играх-2028 года в Лос-Анджелесе и роль Саудовской Аравии в поддержке этого вида спорта в олимпийском движении.

Кроме того, в список обсуждаемых тем вошло недавнее включение бокса в программу юношеских Азиатских игр Бахрейн-2025. Инициатива, предложенная Геннадием Головкиным, получила широкую поддержку в регионе, Олимпийском совете Азии и континентальной Федерации Asian Boxing. Помимо этого, рассматривалась перспектива включения бокса в программу Исламских игр солидарности.

В ходе встречи было отмечено, что работа по укреплению позиций World Boxing идет планомерно. Организация расширяет свое присутствие за счет создания региональных Федераций и привлечения новых стран-участниц. Одной из ключевых целей остается полное признание со стороны Международного Олимпийского комитета (МОК).

Предствители World Boxing рассказали о работе в плане обеспечения максимальной прозрачности и честности судейства. Организация совершенствует пул судей, проводит курсы повышения квалификации, внедряет современные технологии, включая системы на основе искусственного интеллекта. Это позволит минимизировать субъективные ошибки и обеспечить объективность в оценке поединков.

Также обсуждалась система отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028. Разработка механизма квалификации находится в активной стадии, и уже в следующем году появится четкая структура распределения квот.

Саудовская Аравия выступила с инициативой о развитии двустороннего сотрудничества с Казахстаном, которое включает в себя организацию совместных тренировочных сборов, спарринг-сессий, а также обмен опытом в области менеджмента и тренерской деятельности.