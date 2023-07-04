Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли

По факту побега из воинской части сына депутата Мажилиса Парламента Казахстана Даулета Турлыханова рядового Нурасыла Болата проводится служебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, рядовой срочной службы Болат, проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, 2 июля 2023 года после окончания срока ареста по дороге в расположение в/ч скрылся в неизвестном направлении.

«3 июля в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, организованных органами внутренних дел и военной полицией, было установлено местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть рядового срочной службы Б. Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы», – сообщили в Минобороны.

По факту проводится служебное расследование.