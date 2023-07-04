Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По факту побега из воинской части сына депутата Мажилиса Парламента Казахстана Даулета Турлыханова рядового Нурасыла Болата проводится служебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, рядовой срочной службы Болат, проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, 2 июля 2023 года после окончания срока ареста по дороге в расположение в/ч скрылся в неизвестном направлении. 

«3 июля в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, организованных органами внутренних дел и военной полицией, было установлено местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть рядового срочной службы Б. Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы», – сообщили в Минобороны.

По факту проводится служебное расследование.

 

#минобороны #происшествие #побег #военные

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