Подчеркивая значимость для бизнеса государственной поддержки, глава регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров сообщил, что в нынешнем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – проч­ная основа процветания страны» Президентом обозначены четкие приоритеты развития страны в непростой постпандемический период. Именно поэтому, по словам Айдарбека Асановича, продлены сроки действия программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса», поддержкой которых воспользовались многие.

– Мы видим, что внимание государства направлено на многие сферы, в том числе и бизнес. Обозначены действенные механизмы, которые помогут решить многие вопросы на местах. Это создает возможность для действенных решений как для отдельных бизнесменов, так и целых отраслей – сельского хозяйства, торговли, легкой промышленности, животноводства, – говорит руководитель регионального совета областной палаты предпринимателей. – Для повышения эффективности этой работы в Костанайской области совет качественно и количественно обновил свой состав. После выборов обновление составляет 57%, сейчас в региональном совете 34 человека. Есть и «аксакалы» бизнеса, и молодые предприниматели из разных отраслей. Учитывая опыт первых и энергию вторых, совет работает максимально продуктивно. Представители его есть и в рядах депутатского корпуса – пять в областном маслихате, столько же в районных и городских. Это позволяет рассматривать системные вопросы намного быстрей.

По словам Айдарбека Ходжаназарова, в этом году ситуацию осложняет не только пандемия, но и непрос­тые погодные условия. Несмотря на соблюдение всех требуемых агротехнических мероприятий, оптимальных сроков сева и влагозадержания, агросезон с самого начала проходил сложно.

В связи с этим для поддержки агропромышленного комплекса в рамках удешевления кормов из местного бюджета было выделено почти 2 млрд тенге. Тем не менее этих средств вряд ли хватит для того, чтобы полностью нейтрализовать действие ряда негативных факторов. Поэтому региональный совет палаты предпринимателей Костанайской области обратился к председателю правления НПП с пакетом предложений.

Среди них – пролонгация (по заявкам товаропроизводителей) погашения кредитных обязательств перед финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек» и исполнения обязательств по поставке сельхозпродукции по договорам форвардного закупа в АО «Продкорпорация» сроком на 1 год без процентов и пени.

Также предлагается включить фуражные культуры (в том числе рожь и тритикале) в перечень культур, закупаемых «Продкорпорацией», выделить дополнительные бюджетные средства для сельскохозяйственных товаропроизводителей области по программам инвестиционного субсидирования (4 млрд тенге), снизить процентную ставку по кредитам и лизингу сельхозтехники (1,2 млрд тенге).

Два предложения – по пролонгации кредитов перед АО «НУХ «Байтерек» и исполнению обязательств по договорам форвардного закупа – уже нашли поддержку и находятся на этапе реализации. Все эти меры станут реальной поддержкой для бизнеса в сегодняшних условиях.