Вывозной рейс вылетел за казахстанцами в Израиль

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Air Astana выполняет вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.  

Фото: Kazpravda.kz

Сегодня в 8:00 из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени, сообщил авиаперевозчик.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

7 октября Air Astana приостановила рейсы в Тель-Авив.

Ранее посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам.

По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана. 

#Израиль #авиарейс #Палестина

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