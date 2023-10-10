Вывозной рейс вылетел за казахстанцами в Израиль
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Air Astana выполняет вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Сегодня в 8:00 из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени, сообщил авиаперевозчик.
Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".
7 октября Air Astana приостановила рейсы в Тель-Авив.
Ранее посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам.
По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана.