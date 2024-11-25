Сегодня пациенту Национального госпиталя Виктору Изюмникову исполнилось сто лет

Виктор Карпович на пенсию уходил с должности управляющий делами Совета министров, а начинал с агронома-целинника в Костанайской области. Он ветеран войны, ВДВ, в составе 17-го гвардейской воздушно десантной бригады совершил 25 прыжков, прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию, победу застал на мосту Влтавы, где произошла встреча с американскими союзниками. Его жизнь вся была «на пятерку». После войны демобилизовался, закончил сельхозтехникум в Уральске, потому что о профессии агронома мечтал всегда, потом поступил в Московскую академию имени Тимирязева, где был один из десяти Сталинских стипендиатов. Отработав два года в родном техникуме преподавателем, сразу после призыва молодых ехать на целину, отправился с женой и маленьким сыном в Бурлинский район агрономом:

«Народ разношерстный со всей страны, было немало энтузиастов, но и временщиков, приехавших на новые земли за деньгой, но такие быстро отсеялись. Остались те, кто вместе с казахами растили хлеб, строили школы, больницы, жилье, я горжусь, что был к этому причастен», - вспоминает ветеран.

В свои сто лет он раздает интервью, принимает подарки, Национальный госпиталь подарил ветерану массажер для ног, о котором просил сам Виктор Карпович, продолжает следить за новостями, даже знает, что в этом году собрали рекордные 26,7 миллионов тонн зерна в Казахстане. У него до сих пор крепкое мужское рукопожатие, потому что ежедневно делает получасовую зарядку. Молодым пожелал жить в дружбе и взаимовыручке, трудиться, постоянно учиться, вести здоровый образ жизни и каждому найти свое дело. Именно с такими установками он прожил до ста лет исключительную и насыщенную жизнь.