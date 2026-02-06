Фото: НОК

Италия принимает зимние Игры уже в третий раз (после Кортины-1956 и Турина-2006), но масштаб нынешних соревнований впечатляет. Всего планируется участие более 3 000 спортсменов из 93 стран. На Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.

Церемония открытия пройдет на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане, который в этом году отмечает свое столетие. Впервые в истории Игр олимпийский огонь будет зажжен сразу в двух чашах: одна вспыхнет в Милане, а вторая – в самом сердце Альп, в Кортина-д’Ампеццо.­ Это подчеркивает уникальный формат соревнований, разбросанных между мегаполисом и горами. В программе дебютирует ски-альпинизм – суровый вид спорта, сочетающий гонки на лыжах в гору, скалолазание и скоростной спуск.

В общем зачете эксперты прочат лидерство традиционным гигантам: Норвегии (доминирование в лыжах и биатлоне), Германии (санный спорт и бобслей) и США. В хоккее мир замер в ожидании: впервые за долгое время на Олимпиаду приехали все звезды НХЛ. Главный фаворит – Канада во главе с Коннором Макдэвидом, капитаном знаменитого хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз». В фигурном катании основная борьба развернется между представителями США и Японии. Главная звезда здесь – американец Илья Малинин, однако у него и других лидеров будут серьезные конкуренты, в том числе и из нашей страны.

На кого ставит Казахстан

Для нашей сборной эта Олимпиада – серьезный экзамен. В Италию отправились 36 казахстанских атлетов, которые выступят в 10 видах спорта. Состав сбалансирован: 18 мужчин и 18 женщин, средний возраст команды – 25 лет. На церемонии открытия флаг Республики Казахстан доверено нести лидеру команды по шорт-треку Денису Никише и могулистке Аяулым Амреновой.

А вот небольшой расклад на тех, кто может отличиться на Играх.

Шорт-трек: Денис Никиша сейчас находится в феноменальной форме. Его взрывная скорость на дистанции 500 м – наш главный козырь. Рядом – опытный Абзал Ажгалиев, который на своих четвертых Играх настроен только на пьедестал.

Фигурное катание: Михаил Шайдоров уже приучил мир к своим сложнейшим прыжкам и сейчас входит в топ мирового рейтинга. Среди женщин дебютирует Софья­ ­Самоделкина, чья техника и артистизм могут преподнес­ти приятный сюрприз.

Фристайл-могул: здесь у нас целая россыпь талантов. Опытная Юлия Галышева (бронза Пхенчхана-2018) идет в бой вместе с молодой и дерзкой Анастасией Городко, которая уже побеждала на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. У мужчин наде­емся на стабильность Павла Колмакова.

Конькобежный спорт: особое внимание – Евгению Кошкину. В этом сезоне он вплотную приблизился к мировому рекорду на «пятисотке». Также следим за Екатериной Айдовой, Надеждой Морозовой и Елизаветой Голубевой, которая впервые выступит под нашим флагом на Играх.

Календарь болельщика

Для тех, кто планирует свои февральские вечера, мы подготовили подробный график выступлений казахстанской сборной. Учитывая разницу в часовых поясах, большинство ключевых состязаний будут транслировать в вечернее время, так что запасайтесь терпением и бодростью. Церемония открытия Игр пройдет уже сегодня. В прямом эфире главные зимние старты четырехлетия покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.

7 февраля

Лыжный скиатлон (женщины): Надеж­да Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

Конькобежный спорт, 3 000 м (женщины): Надежда Морозова, Елизавета Голубева.

8 февраля

Лыжный скиатлон (мужчины): Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль­ Башмаков.

Биатлон, смешанная эстафета: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.

9 февраля

Конькобежный спорт, 1 000 м (женщины): Надежда Морозова, Елизавета Голубева.

Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины): Илья Мизерных, Данил Васильев.

10 февраля

Лыжный скиатлон (мужчины и женщины): Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало,­ Наиль Башмаков.

Шорт-трек (500 м – женщины, 1 000 м – мужчины, смешанная эстафета): Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова.

Фристайл-могул (мужчины, квалификация): Павел Колмаков.

Биатлон, 20 км (мужчины): Владислав Киреев, Асет Дюсенов.

Фристайл-могул (женщины, квалификация): Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова.

Фигурное катание (мужчины, квалификация): Михаил Шайдоров.

11 февраля

Лыжное двоеборье: Чингиз Ракпаров.

Фристайл-могул (женщины, квалификация): Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова.

Биатлон, 15 км (женщины): Милана Генева, Айша Ракишева.

12 февраля

Фристайл-могул (мужчины, квалификация): Павел Колмаков.

Горнолыжный спорт, спуск (женщины): Александра Скороходова.

Лыжные гонки (женщины, квалификация): Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

Конькобежный спорт, 5 000 м (женщины): Надежда Морозова.

13 февраля

Шорт-трек (500 м – женщины, 1 000 м – мужчины): Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова.

Лыжные гонки, 10 км (мужчины): Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.

Биатлон, спринт 10 км (мужчины): Владислав Киреев, Асет Дюсенов.

Фигурное катание (мужчины, одиночное): Михаил Шайдоров.

14 февраля

Горнолыжный спорт, спуск (мужчины): Ростислав Хохлов.

Фристайл-могул (женщины, парный могул): Юлия Галышева, Анастасия Городко,­ Аяулым Амренова.

Лыжные гонки, эстафета (женщины): Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

Биатлон, спринт 7,5 км (женщины): Милана Генева, Айша Ракишева.

Конькобежный спорт (командная гонка – женщины, 500 м – мужчины): Надежда Морозова, Арина Ильященко, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Евгений Кошкин.

Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины): Данил Васильев, Илья Мизерных.

15 февраля

Шорт-трек, 1 000 м (женщины): Ольга Тихонова.

Горнолыжный спорт, спуск (женщины): Александра Скороходова.

Фристайл-могул (мужчины, парный могул): Павел Колмаков.

Биатлон, гонка преследования (мужчины и женщины): Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.

Конькобежный спорт, 500 м (женщины): Кристина Силаева, Надежда Морозова.

16 февраля

Горнолыжный спорт, слалом (мужчины): Ростислав Хохлов.

Шорт-трек (1 000 м – женщины, 500 м – мужчины): Денис Никиша, Абзал­ Ажгалиев.­

Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, командные): Илья Мизерных, Данил Васильев.

17 февраля

Лыжное двоеборье, большой трамп­лин: Чингиз Ракпаров.

Фристайл-акробатика (квалификация, женщины и мужчины): Аяна Жолдас, Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов.

Конькобежный спорт (командная гонка, женщины): финальные заезды.

Фигурное катание (женщины, квалификация): Софья Самоделкина.

18 февраля

Лыжные гонки, командный спринт (мужчины и женщины): весь состав сборной.

Горнолыжный спорт, слалом (женщины): Александра Скороходова.

Фристайл-акробатика (женщины, финал).

19 февраля

Шорт-трек, 500 м (мужчины): четвертьфиналы и финал.

Фристайл-акробатика (мужчины): Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов,­ Роман Иванов.

Фигурное катание (женщины, одиночное): Софья Самоделкина.

20 февраля

Биатлон, масс-старт (мужчины): Владислав Киреев, Асет Дюсенов.

Конькобежный спорт, 1 500 м (женщины): Надежда Морозова, Елизавета Голубева.

21 февраля

Шорт-трек, 1 500 м (женщины): Яна Хан, Ольга Тихонова.

Фристайл-акробатика (смешанные команды): весь состав акробатов.

Лыжные гонки, масс-старт 50 км (мужчины): Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.

Биатлон, масс-старт (женщины): Милана Генева, Айша Ракишева.

Конькобежный спорт, масс-старт (женщины): Надежда Морозова.

22 февраля

Лыжные гонки, масс-старт 50 км (женщины): Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

И в этот же день состоится официальная церемония закрытия Игр.