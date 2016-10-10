Сегодня вступит в должность новый президент Эстонии
Азамат Сыздыкбаев
Новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня вступит в свою должность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Перед зданием парламента будет выстроен почетный караул, который встретит уходящего в отставку президента Тоомаса Хендрика Ильвеса с супругой и Керсти Кальюлайд с супругом. Ильвес пробыл на посту главы государства два пятилетних срока и, согласно Конституции, больше не может занимать эту должность.
В торжественной церемонии приведения к присяге примут участие Кальюлайд, председатель парламента Эйки Нестор и дуайен дипломатического корпуса, Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании Сёрен Кельструп.
Кальюлайд станет первой женщиной-президентом Эстонии. Она родилась 30 декабря 1969 года в Тарту, в 1992 году окончила Тартуский университет по специальности "биология", в 2001 году защитила магистерскую степень в области бизнес-администрирования. Занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах, была советником по вопросам экономики при премьер-министре Марте Лааре. С 2004 года и до избрания президентом – представитель Эстонии в Европейской счетной палате. Беспартийная. В 2001–2004 году была членом партии Isamaa, что в переводе с эстонского означает "Отечество".
В семье четверо детей, двое взрослых и двое малолетних: одна дочь и три сына. Муж Георг-Рене Максимовский по специальности инженер-связист, работал в государственном целевом учреждении информационных коммуникаций. В настоящее время в связи с работой супруги занимаются воспитанием детей и домашним хозяйством.