Секретариат Организации тюркских государств будет усилен

Фото: Акорда

«В завершение встречи подписано Решение глав государств об усилении Секретариата Организации тюркских государств», - говорится в сообщении Акорды.

Как сообщалось, в рамках саммита президент Казахстана выступил с рядом инициатив: предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном, создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию, с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель», выработать конкретные решения по спасению Арала и Каспия.

Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году.

Секретариат ОТГ находится в Стамбуле.

В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.