Секретариат Организации тюркских государств будет усилен

В Азербайджане завершился неформальный саммит Организации, передает Kazpravda.kz
«В завершение встречи подписано Решение глав государств об усилении Секретариата Организации тюркских государств», - говорится в сообщении Акорды.
Как сообщалось, в рамках саммита президент Казахстана выступил с рядом инициатив: предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном, создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию, с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель», выработать конкретные решения по спасению Арала и Каспия.
Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году.
Секретариат ОТГ находится в Стамбуле.
В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.
Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.