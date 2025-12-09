Все ремесла хороши!

На протяжении четырех дней гостей знакомили с богатством казахской культуры: они могли участвовать в мастер-классах ремесленников, любоваться изделиями мастеров прикладного искусства, пробовать блюда национальной кухни и наблюдать за национальными спортивными состязаниями и скачками.

В рамках этнофестиваля в Цент­ре искусств прошла выставка, где были представлены работы местных мастеров, а также ремесленников из Алматы и Бишкека. Весь первый этаж здания напоминал ярмарочную площадку, где посетителям демонстрировали одежду, выполненную в этностиле, домашнюю утварь и предметы повседневного быта, которыми когда-то пользовались наши предки.

Здесь выставлялись яркие чапаны и головные уборы из войлока и фетра, расписная керамическая посуда, изделия из кожи, образцы военного снаряжения батыров, национальные музыкальные инструменты, деревянная утварь, тканые пояса, традиционные украшения, небольшие сувениры и обереги.

Особое внимание на фестивале привлекли работы актюбинской художницы и мастера декоративно-прикладного искусства Гулден Аязбаевой. Она известна своими неповторимыми камзолами, чапанами и кейпами, на которых каждый рисунок создается вручную. Гулден сама раскрашивает материал специальными красками, нанося узоры и мелкие детали, к примеру, имитирующие стежки без применения машинной строчки. Узоры выполняются в виде орнаментов или по технике тай-дай, что придает вещам объем и оригинальность. Кроме одежды Гулден создает декоративные панно либо кастомизирует обычные вещи, изготавливает национальные украшения.

Еще одна талантливая мастерица и дизайнер Айдана Сагынгали представила изделия из войлока. Женщины с интересом рассматривали и примеряли платки, тақия, камзолы... Девушка два года занимается изготовлением уникальных изделий в казахских традициях. По ее признанию, в них присутствует особая энергетика.

– Все делается вручную, в каж­дую деталь вкладываю душу. К примеру, на изготовление тақия уходит целый день, ведь продумывается все до мелочей. Специально подбираются орнаменты, которые имеют особый смысл. Для меня важно, чтобы традиционную одежду носили с удовольствием, – говорит мастерица.

Из новинок у Айданы – обереги из войлока в виде юрты. Внутрь она положила пучок полыни, которая по преданию защищает человека от злых духов и недугов.

Не осталась без внимания и экспозиция изделий из кожи, где были коржыны с выбитыми узорами, торсыки – сумки для хранения еды, сусемки – маленькие мешочки для зерен и крупы, футляры для музыкальных инструментов, камчи, арканы, сумки для амуниции, элементы седел и уздечек. Мастер Тиршилик Аятхан рассказывал, как выделывается кожа. Он использует технологию своих дедов.

– Сначала кожу выдерживают десять дней в скисшем айране, затем ее очищают, разминают и доводят до состояния, пригодного для изготовления изделий. Пока кожа мягкая, ей придают форму изделия и заполняют песком для закрепления формы. В это время также наносят узоры, буквально вдавливая их в поверх­ность, после чего оставляют на несколько дней для подсыхания. Когда изделие высыхает и становится твердым, песок удаляют. После этого можно добавить декоративные элементы в виде ниток, тесьмы и других украшений, закрепляя их на поверхности изделия, – делится мастер.

Кожаные изделия Тиршилика Аятхана пользуются большим спросом на ярмарках. Еще он преподает в Кобдинской гимназии, обучая детей традиционному искусству выделки кожи и изготовлению предметов нацио­нального быта.

В ходе выставки Данияр Бабашов (Алматы) демонстрировал работу на гончарном станке, Тарбия Айдымбаева (Алматы) показала коллекцию национальной одежды из кашемира с авторскими принтами, а Гульмира Рахматова (Бишкек) представила изделия из мериносовой шерсти: чапаны, головные уборы, аксессуары, изготовленные с использованием традиционных техник.

Возрождение забытых рецептов

В рамках этнофестиваля прошел и гастрофестиваль, на котором жители районов готовили давно забытые блюда казахской кухни. Праздничные дастарханы ломились от изобилия блюд из мяса, рыбы, молока, теста. Хозяева щедро угощали гостей и рассказывали о традициях приготовления и подачи каждого блюда.

– Блюдо «үлпершек» готовили к приезду замужней дочери. После свадьбы дочь могла приехать в родительский дом спустя год или два. В ожидании ее приезда родители начинали готовить это особое блюдо. Брали сердце лошади или коровы, хорошо промывали, закладывали в него разные кусочки мяса: конину, говядину, баранину, казы. Затем сердце сшивали и запекали в огне. Үлпершек могли отправить дочери и с гостинцами как знак того, что о ней помнят родители, – рассказывает 72-летняя Назифа Алдрабекова из Кобды.

Особым лакомством для стариков и детей считалось блюдо из проса – майсок. Просо заливали горячим молоком или жирной сорпой, а когда оно набухало и становилось мягким, добавляли масло и сахар.

Еще одним лакомством для детей были ши бауырсаки, их готовят на айране в виде тонких полосок, внешне напоминающих хворост. Сейчас, как отметила Назифа Алдрабекова, молодые выпекают ши бауырсаки в виде мелких кружочков.

Табын бүрме, қарын бүрме, қазы асып, шыжық нан, сырбаз, бұжы – все это разновидности мясных блюд казахской кухни. По словам руководителя отдела культуры и спорта Айтекебийского района Анар Абеновой, такие блюда готовили чаще всего к большим семейным торжествам.

Например, қарын бүрме готовят так: бараний желудок тщательно промывают, наполняют нарезанным мясом, жиром и специями, затем плотно завязывают и запекают в печи или на углях в собственном соку. Благодаря этому блюдо получается мягким, ароматным и очень сытным.

– Наши бабушки часто к столу готовили блюдо из печени – бауырдақ. Печень нарезали маленькими кусочками и жарили в собственном жире или с добавлением курдючного. Иногда вместе с печенью обжаривали мясо, сердце, легкие и лук. Блюдо готовится быстро, получается сытным и особенно вкусным, его обычно делали сразу после забоя скота, – рассказывает Анар Абенова.

Представители Иргизского района представили на гастрофестивале разнообразные блюда из свежей и вяленой рыбы. Район славится своими озерами, и рыба здесь всегда была основой питания. Раньше ее обваливали в глине, высушивали и готовили прямо в огне, рыба томилась в собственном соку и получалась особенно ароматной.

Среди представленных блюд был балық шұжығы. Рыбу солят, приправляют специями, помещают в натуральную оболочку и вялят. Вкус у такого блюда острый и насыщенный, поэтому оно считается отличной закуской к праздничному столу.

Готовили также қарма, қуырылған шортан и котлеты из щуки. Карма напоминает по виду кашу. Для ее приготовления отваривают рыбу без костей с луком. Затем в кипящий бульон добавляют муку и варят до образования густой массы. Рыбу измельчают и добавляют в кашу. Такое блюдо до сих пор готовят в некоторых регионах как повседневную еду.

Благодаря такому гастрофестивалю гости смогли и попробовать забытые блюда, и узнать способы их приготовления, и оценить мастерство хозяек.

Этнофестиваль «Сыбаға» показал, насколько богата и разнообразна казахская культура: от ремесленных изделий и национальной одежды до уникальных блюд, передавае­мых из поколения в поколение. Такие мероприятия не только сохраняют культурное наследие, но и вдохновляют новое поколение на изучение и возрождение национальных ценностей.