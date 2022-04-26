Статьи
Село под ключ
Тусупбекова Лаура

В Мажилисе в ходе правительственного часа обсудили выполнение проекта «Ауыл – Ел бесігі», который включает в себя пакет мер по всеобъемлющему развитию сельских территорий страны.

Не секрет, что опорой казахстанского села всегда было животноводство, для которого необходимы пастбищные угодья. Однако с этим есть проблемы – работа по возвращению пастбищ во всеобщее пользование ведется так, что, как выразился вице-спикер палаты Павел Казанцев, остается только «всплакнуть».

Докладывал депутатам министр национальной экономики Алибек Куантыров. Согласно проекту, из общего количества было отобрано 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, в которых проживает 89% сельских жителей. В 2021 году на реализацию «Ауыл – Ел бесігі» было выделено из республиканского и местного бюджетов 126,3 млрд тенге. На данные средства было реализовано более 1 тыс. проектов, модернизирована инфраструктура 480 сел.

В 2022 году на реализацию 914 проектов выделено 100 млрд тенге, которые будут реализованы в 492 селах с потенциалом развития.

– Данные средства позволят реализовать 95 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 313 – социальной инфраструктуры, а это: 123 проекта образования, 51 – здравоохранения, 62 – культуры и 77 проектов спорта. Также будут реализованы 506 проектов транспортной инфраструктуры, – пообещал глава МНЭ.

Депутата Аманжана Жамалова смущает, что проект «Ауыл – Ел бесігі» касается почти 7 млн казахстанцев, но в принятой новой системе государственного планирования в нацпроекте «Сильные регионы» проект «Ауыл – Ел бесігі» – это всего одна строчка в этом нацпроекте. Другого документа нет.

– Считаю, что выделять 100 миллиардов тенге ежегодно на основе одной строчки неправильно. Потому что возникает очень много вопросов по эффективности проекта. И мы об этом говорим не первый год, – сказал мажилисмен.

Так, ему непонятно, как отбирались 3,5 тыс. сел и почему, собст­венно, их всего 3,5 тыс.?

– Сейчас в списке 3 561 населенный пункт. Многие из них находятся вблизи городов, областных и районных центров, где есть дороги, вода, социальные объекты. Они получают поддержку государства. При этом другие отдаленные села не включены в проект, поскольку не являются перспективными и не получают никакой поддержки от государства. В списке опорных сел не все районы представлены равномерно – в одном районе могут быть десятки опорных сел, в другом – единицы, – констатировал Аманжан Жамалов.

Он призвал критически пересмотреть список опорных сел и обеспечить справедливое распределение бюджета на те села, которые действительно нуждаются в модернизации инфраструктуры.

– У нас в стране 6,3 тысячи сел. Только 4,4 тысячи из них имеют доступ к централизованному водоснабжению. То есть почти 2 тысячи сел остаются без воды. И многие из этих сел определены как бесперспективные, они не включены в проект. Значит, они никогда не дождутся питьевой воды. При этом селам с уже имеющейся инфраструктурой будут строить новые объекты. Это несправедливо. Получается, что одним селам все, а другим – ничего? – сказал депутат.

В этой связи депутат предлагает оформить проект «Ауыл – Ел бесігі» в полноценный документ и утвердить его на уровне Правительства, расписать там все механизмы и направления проекта, а также разобраться с методикой отбора 3,5 тыс. сел. Ну а для жителей сел, которые не участвуют в проекте, нужно внедрить механизм переселения в другие села или города.

– Тогда это будет справедливо. Государство не может создать качественную инфраструктуру во всех селах, но не должно бросать граждан. Им надо дать возможность переехать туда, где такая инфраструктура есть. И на это тоже нужно выделять средства, – считает депутат.

Согласно проекту, уже к 2025 году он должен дать зримые результаты. И пока не поздно, отметили мажилисмены, сейчас важно дотошно проанализировать все факторы, которые могут помешать этой цели. Так, по словам депутата Альберта Рау, у законодателей расходится понимание с госорганами на вопрос: что такое модернизированное село?

– Оказывается, есть негласное мнение, что если в селе один проект реализован, то к нему пока не возвращаемся. И это называется модернизированное село? Модернизированным надо считать село, где выполнены все стандарты, проще говоря, решены все проблемы. Считаем, что в ближайшие два года необходимо в приоритетном порядке обеспечить полный охват проектами опорных сел по принципу «Село – под ключ», – считает Альберт Рау.

Наличествует, по его мнению, и бессистемность при выделении бюджетных средств. Так, по итогам 2021 года в разрезе областей есть значительный разброс в размерах выделенных средств – от 10 до 33 тыс. тенге на одного сельского жителя, то есть в три раза. Нет системности при распределении средств в регионах. Кроме того, совершенно не определено, какие проекты должны реализоваться за счет республиканских трансфертов, а какие должны быть профинансированы из местного бюджета.

Депутаты констатируют и слабую работу госорганов по возврату пастбищных земель. Так, мажилисмен Кайнар Абасов зая­вил, что право на изъятие земель используется мало. А ведь для развития личных подсобных хозяйств главное – это пастбищные земли для выпаса скота.

– Несмотря на то что ранее Парламентом обеспечена законодательная база по использованию пастбищных угодий, право на изъятие земель на местах мало используется. Пастбищные земли не входят в планы развития населенных пунктов и продолжают концентрироваться в руках крупных землевладельцев. На местах процессы возвращения пастбищных угодий идут очень медленно, – отметил Кайнар Абасов.

В свою очередь первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что на данный момент согласно мониторингу возвращено 2,5 млн га земли.

– Создана специальная рабочая группа, и работа ведется в рамках этой группы. Сейчас мы с заместителями акимов регионов решаем вопрос возвращения этих земель на конкурсной основе, – сказал он.

Между тем депутат Абасов рассказал о совсем другой картине, которую депутаты увидели во время выездов в регионы.

– Буквально вчера мы были в регионах, например, в Сайрамском районе Туркестанской области необходимы более 1 миллиона гектаров пастбищных земель, в Казыгуртском районе – более 479 гектаров, – сказал он.

По словам Айдарбека Сапарова, эти вопросы будут выноситься на повестку рабочей группы.

– Будем определять сколько не хватает, есть норматив. Все эти стандарты будут пересмотрены, сейчас мы разрабатываем положение и будем работать по возврату, изъятию земельных участков в селах. Вопрос действительно серьезный, и нам необходимо всем участвовать в решении, – признал он.

В свою очередь вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев приз­вал активизировать эту работу.

– Это критически важный воп­рос, мы видим, что сельчане не могут держать скот. И первая причина – это недоступность кормов. Несколько групп депутатов ездили по регионам, и будем продолжать эту работу. На месте выясняется, что к законам нет никаких претензий. А дальше начинается на исполнительном уровне сплошная проблема, начиная от планов управления пастбищами, которые в подавляющем большинст­ве сел вообще не составлены. А там, где составлены, из разряда политического документа – «усилить, улучшить, посмотреть, взглянуть, озаботиться, вспотеть, всплакнуть». Нет никаких измеримых цифр, ни действий, ни тем более ответст­венности. По всем фронтам нам нужно эту ситуацию продавливать, я просто других слов не нахожу, – возмутился вице-спикер Мажилиса.

Также Павла Казанцева волнует, каким образом задача по модернизации села будет решаться в рамках нацпроекта «Сильные регионы» без интеграции с мероприятиями по здравоохранению, образованию и сельскому хозяйству.

– Есть проблемы с эффективностью и системностью в реализации проектов, не обозначены границы ответственности, в том числе и в вопросах бюджета. Особого внимания заслуживает вопрос создания на селе качественных рабочих мест, – обратил внимание на еще одну проблему вице-спикер Мажилиса.

Популярное

Все
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Чтоб не пусто было
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Штрафы не возместят ущерб
​​​​​​​Средство против инфляции
Ориентированы на пациента
Село под ключ
Дайте газу!
​​​​​​​Нужен диалог
О биологической безопасности
Еще один год
Земля должна работать
Основные задачи
Продуктивный диалог
Наказание должно быть соразмерным
На соответствие требованиям
«Золотые» квадратные метры
Пожароопасный сезон
ОСИлим ли?
Не все так просто
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Статьи
Дайте газу!
Статьи
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Статьи
Ориентированы на пациента
Статьи
​​​​​​​Средство против инфляции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]