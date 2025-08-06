Напомним, что цель проекта, инициированного акимом облас­ти Нариманом Турегалиевым, – повышение социально-экономического потенциала сельских населенных пунктов, решение проблемы дефицита кадров. В прошлом году по области было введено в эксплуатацию 42 жилых дома, с начала текущего – приоб­ретено 16 домов. Данная работа – реальный результат системных шагов по развитию инфраструктуры на селе и привлечению качественных человеческих ресурсов.

Ключи от новых квартир вручены двум врачам общей практики, реаниматологу-анестезиологу и акушеру-гинекологу. Для них участие в проекте – улучшение социального положения и возможность профессионального развития, что также положительно отразится на качестве оказания медицинских услуг жителям района. По итогам прошлого года в рамках проекта в Казталовский район переехали 19 семей, или 106 человек. 18 семей получили новое жилье, одна живет в отремонтированном доме. В двух семьях, переехавших в район, родились дети.