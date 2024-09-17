Семь человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области

В результате аварии на месте скончался двухлетний ребенок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно данным ДП региона, смертельное ДТП произошло 16 сентября в 18:30 часов на 526 км автодороги республиканского значения «Западная Европа - Западный Китай».

Водитель иномарки, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшей во встречном направлении грузовой автомашиной. Затем легковушку откинуло на свою полосу, где он столкнулся с обгоняемой автомашиной марки «Газель». После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись.

«В результате ДТП на месте погибли 37-летний водитель автомашины «Газель», 30-летний водитель Cadillac Escalade и пять пассажиров, в том числе двухлетний ребенок. По данному факту начато досудебное расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, машина свадебного кортежа попала в смертельную аварию на трассе Жезказган - Сатпаев. ДТП произошло 14 сентября в 18:30 возле автозаправочной станции. Погиб мобилограф. Травмированы пятеро пассажиров, в том числе невеста.