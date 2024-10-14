Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В казахстанских школах завершается первая четверть

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, в период осенних каникул и досуга школьников предлагается план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

В план входят мероприятия, направленные на формирование таких ценностей, как патриотизм, справедливость и ответственность:

• в рамках реализации проекта «Детская библиотека» внутришкольное мероприятие «Читаем книги на каникулах»;

• уроки безопасности: «Буллингтен қорған»;

• проведение ярмарки «Күзгі асар»;

• организация работы школьного театра.

Самым важным остается обеспечение безопасности детей.

С этой целью в Минпросвещения предлагают обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности.

#школьники #Минпросвещения #каникулы #осень

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