Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах

В казахстанских школах завершается первая четверть
Осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
По данным ведомства, в период осенних каникул и досуга школьников предлагается план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие».
В план входят мероприятия, направленные на формирование таких ценностей, как патриотизм, справедливость и ответственность:
• в рамках реализации проекта «Детская библиотека» внутришкольное мероприятие «Читаем книги на каникулах»;
• уроки безопасности: «Буллингтен қорған»;
• проведение ярмарки «Күзгі асар»;
• организация работы школьного театра.
Самым важным остается обеспечение безопасности детей.
С этой целью в Минпросвещения предлагают обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности.