Семье героя-пожарного Аскара Забикулина выделены образовательные гранты

2 казахстанских вуза готовы предоставить образовательные гранты супруге и детям героически погибшего в городе Астане пожарного Аскара Забикулина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

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Министерство науки и высшего образования выразило семье и близким Аскара Забикулина глубочайшие соболезнования.

«Своим поступком во время пожара он показал верность гражданскому долгу перед страной и настоящий пример мужества.

Учитывая героические обстоятельства гибели пожарного, ректорам вузов было поручено рассмотреть возможность выделения грантов для семьи Аскара Закибулина. На данный момент 2 отечественных вуза выразили готовность предоставить гранты», – отметили в МНВО.

Так, Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева выделит гранты на любые специальности бакалавриата для детей Аскара Забикулина по окончании ими средней школы.

Также дети героя-спасателя могут посещать летний IT-лагерь и летнюю языковую школу на базе этого вуза с проживанием в общежитии университета, который стартует летом 2023 года.

Кроме того, для жены пожарного Анели Забикулиной выделен грант на обучение в МВА по специальности «Управление человеческими ресурсами».

Полный грант на обучение на программе МВА жене героя выделил и AlmaU. Он действует на поступление в период 2023-2026 годов.

В ведомстве напомнили, что согласно Закону РК «Об образовании» детям сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, образовательные гранты присуждаются вне конкурса на основании их заявления.

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10 человек. В огне пострадали 4 человека, включая двух спасателей Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова.

Врачи несколько дней боролись за жизнь Аскара Забикулина, однако 20 ноября отважный пожарный скончался.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

22 ноября в Кокшетау Аскара Забикулина проводили в последний путь.