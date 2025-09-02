Проект будет транслироваться по всему миру

В сентябре в Казахстане начинаются съемки нового совместного китайско-казахстанского музыкального проекта международного уровня, где Димаш Кудайберген выступит в роли исполнительного продюсера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Вокалисты из разных стран приедут на родину Димаша для участия в шоу и путешествия по красивейшим регионам страны.

Съемки будут проходить с 8 по 29 сентября в Туркестане, Алматы, Актау и Астане.

Проект будет транслироваться по всему миру, знакомя миллионы зрителей с красотами Казахстана и новыми голосами из разных стран.

«Почти 10 лет назад мой путь на Hunan TV начался с шоу «Singer». Сегодня я возвращаюсь в новой роли — создателя международного шоу. Это открывает новую главу в истории культурного сотрудничества и музыки, объединяя людей по всему миру», — поделился Димаш, рассказывая о заключении договора с главой медиахолдинга Hunan TV господином Цай Хуайцзюнем.

