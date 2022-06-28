Сенат избрал судью Верховного суда

Депутаты Сената на пленарном заседании избрали на должность судьи Верховного суда Маукен Еркеш, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп, до представления Главой государства на соискание на должность Верховного суда Маукеш Еркеш работала судьей Карагандинского областного суда.

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Маукен Еркеш – судьи Карагандинского областного суда. Стаж судейской работы составляет более 22 лет, судья имеет высокий уровень профессиональной квалификации и большой опыт рассмотрения уголовных дел. Пользуется авторитетом в судейском сообществе. Подготовлена к ответственной работе судьи Верховного суда», - сказал РК Денис Шипп.