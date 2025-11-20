Сенат вернул в Мажилис закон о республиканском бюджете

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании вернул в Мажилис законы «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, в ходе обсуждения бюджета с учетом поступивших предложений сенаторы поддержали увеличение расходов в 2026 году на 50 миллиардов тенге. Эти деньги возьмут из резерва правительства и обслуживания госдолга.

В целом, общий объем расходов республиканского бюджета на ближайшие три года запланирован в 2026 году - 27,7 триллиона тенге, в 2027 году - 28,7 триллиона тенге и в 2028 году - 29,7 триллиона тенге.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета традиционно занимает социальная сфера — 33,8 триллиона тенге на весь период.

Сенат предложил внести изменения в отдельные статьи закона, в том числе на развитие систем теплоснабжения - 37,9 миллиарда тенге, на развитие тепло- и электроэнергетики - 7,7 миллиарда тенге, водные ресурсы - 8,9 миллиарда тенге, развитие газотранспортной системы - 5,5 миллиарда тенге, берегоукрепительные работы - 2,2 миллиарда тенге, поддержку отраслей промышленности — 1,5 миллиарда тенге.

"С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету вносит на рассмотрение Сената Закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" и рекомендует не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей", — сказал председатель комитета Султанбек Макежанов.

Кроме того, сенаторы внесли свои корректировки в Закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы", увеличив трансферты общего характера на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населённых пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов. Сумма корректировок составляет 17,5 миллиарда тенге.

