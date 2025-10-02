Сенатор требует усилить контроль за безопасностью аттракционов и детских площадок

Сенат
96

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Серия трагических инцидентов летом 2025 года в Алматы и Актау выявила серьезные пробелы в регулировании эксплуатации аттракционов и оборудования детских площадок. О необходимости системного решения этой проблемы в своем депутатском запросе рассказала сенатор Нурия Ниязова, сообщает Kazpravda.kz

По словам парламентария, несмотря на возбужденные уголовные дела и проводимые проверки, действующее законодательство не обеспечивает должного уровня защиты. Сегодня нормы технического регламента распространяются лишь на новые аттракционы, введённые после 2017 года, тогда как старое оборудование остается вне обязательного регулирования. Также отсутствует единый реестр аттракционов, правила их эксплуатации и требования к квалификации обслуживающего персонала.

Сенатор указала на необходимость срочного устранения этих пробелов и предложила разработать обязательные правила эксплуатации аттракционов и оборудования детских площадок, создать цифровой реестр, определить единый уполномоченный орган, а также установить требования к техническому обслуживанию и освидетельствованию.

«Предлагаю усилить административную и уголовную ответственность за нарушения. Госорганам необходимо в кратчайшие сроки разработать комплексный план мероприятий на 2025-2027 годы и утвердить соответствующие правила. Только так мы сможем исключить повторение трагедий и обеспечить нашим детям безопасное детство», - отметила Нурия Ниязова.

 

 

 

