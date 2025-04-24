Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах

Сенат
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Депутат Сената Андрей Лукин указал на необоснованные проверки бизнеса в регионах территориальными подразделениями Агентства по защите и развитию конкуренции, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената. Парламентарий напомнил, что Глава государства регулярно отмечает необходимость укрепления верховенства права и обеспечения справедливого отношения к бизнесу со стороны уполномоченных органов. 

«Эти ориентиры должны находить реальное воплощение в действиях всех институтов, взаимодействующих с предпринимательским сообществом. На этом фоне продолжают поступать обращения от представителей бизнеса, в которых указывается на нарушения прав со стороны территориальных подразделений Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. В числе ключевых проблем – непрозрачность отдельных антимонопольных расследований, отклонение от установленных процедур уведомления, а также принятие административных решений без достаточного фактического обоснования», - констатировал сенатор.

Так, привел он данные, в г. Шымкент был зафиксирован случай направления уведомлений по неправильному адресу, что фактически лишило предпринимателя возможности своевременно отреагировать и привело к затягиванию процесса. В г. Алматы и Карагандинской области расследования проводились с отступлением от требований законодательства, включая нарушения порядка назначения проверок. В г. Астане отказ в предоставлении информации был впоследствии признан самим департаментом необоснованным, что подтвердилось судебным решением.

«Подобные случаи, по имеющимся данным, не являются единичными и наблюдаются в ряде других регионов, что позволяет говорить о наличии элементов системности в практике территориальных подразделений антимонопольного органа. Это усиливает обеспокоенность предпринимательского сообщества и требует выработки устойчивых механизмов предупреждения аналогичных ситуаций. Несмотря на локальный характер данных случаев, подобные действия нарушают принципы правовой определенности и ставят под сомнение стремление к формированию справедливой конкурентной среды», - отметил Лукин. 

Он подчеркнул, что бизнес ожидает не просто формального соблюдения закона, но и логичности, прозрачности, уважительного отношения в диалоге с государством, а игнорирование этих ожиданий ведёт к росту напряжённости, снижению инвестиционной активности, расширению неформального сектора.

Кроме того, такие эпизоды усиливают у предпринимателей чувство уязвимости и недоверия к правоприменительной системе, что противоречит курсу «Справедливого Казахстана», обозначенного Главой государства.

«Считаю целесообразным рассмотреть по согласованию с Агентством, местными исполнительными органами и другими государственными органами возможность укрепления внутреннего контроля в территориальных органах Агентства за соблюдением процессуальной дисциплины, введение обязательной централизованной правовой экспертизы всех итоговых решений по антимонопольным расследованиям до их утверждения. Также необходима системная подготовка и переобучение сотрудников на основе анализа типовых нарушений и судебной практики, внедрение цифровых инструментов для автоматического отслеживания сроков и процедур уведомлений, с целью минимизации технических ошибок и публичное информирование предпринимательского сообщества о принятых мерах дисциплинарного и организационного характера», - считает депутат. 

Он отметил, что реализация указанных шагов позволит не только восстановить доверие бизнеса, но и укрепить авторитет государства как ответственного партнёра, обеспечивающего прозрачность и справедливость в регулировании рыночных процессов.

#Сенат #проверка #бизнес #АЗРК

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