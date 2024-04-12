Сенаторы в регионах продолжают содействовать борьбе с паводком

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Айман Аманжолова
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С ходом подготовки к следующей волне паводка в Махамбетской районе Атырауской области ознакомился сенатор Сагындык Лукпанов

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе визита депутат побывал на месте строительства дамбы в райцентре, побеседовал с военнослужащими и волонтерами, а также выразил им благодарность за оказываемую помощь

«Во всех селах района сейчас идут усиленные подготовительные работы для предотвращения последствий паводка. Строительство плотины идет полным ходом. Однако местным исполнительным органам необходимо уделить этому вопросу еще больше внимания, чтобы избежать значительных проблем», - сенатор Лукпанов.

В Карагандинской области также продолжается работа по противостоянию паводку. Так, депутат Серик Утешев посетил ряд районов, которые подверглись паводку. Главными темами обсуждения на встречах с населением стали вопросы оказания помощи жителям пострадавших в результате паводка домов, а также вопросы благоустройства территорий, освещения, ремонта дорог, газификации.

«Опасность большого затопления Карагандинской области была велика. Ввиду того, что вода пошла дальше, значительных затоплений нет. Те жители, которые все же пострадали от прихода воды должны и будут обеспечены всем необходимым. В своем недавнем выступлении глава государства подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим. Этому как раз-таки будут содействовать как правительство, так и депутаты», - сказал сенатор Утешев.

Кроме того, депутат Сената Жанболат Жоргенбаев в Алматинской области ознакомился с ходом восстановления дамбы на водохранилище в Илийском районе. Было отмечено, что при порыве дамбы, были предприняты соответствующие меры, однако эта проблема может возникнуть вновь. Дело в том, что гидросооружение было построено ещё в 1910 году и сейчас требует реконструкции. Были обсуждены дальнейшие механизмы решения данной проблемы, а также вопросы, связанные с необходимостью тщательного изучения и систематизизации водоотведения в населенных пунктах.

«На данный момент имеется ряд актуальных проблем, требующих безотлагательного внимания на республиканском уровне. Находясь в регионах, сенаторы оказывают всяческое содействие в борьбе с последствиями чрезвычайной ситуации. В свою очередь на законодательном уровне сенаторы готовы подключаться к тому, чтобы не допустить таких ЧП в будущем», - сказал сенатор.

#казахстан #Сенат #паводки #депутат

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