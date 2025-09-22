Серийный вор маскировался под электрика в Костанае

Закон и Порядок
139
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий ущерб от действий подозреваемого составил 775 тысяч тенге

Фото: пресс-служба МВД РК

В Костанае полицейские задержали подозреваемого в серии краж и одном случае грабежа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации следствия, он действовал в разных местах — от уличных остановок и торговых бутиков до жилых квартир, куда проникал, представляясь электриком.

Один из эпизодов произошел у центрального рынка: пока пожилая женщина ожидала автобус и оставила сумку на лавочке, злоумышленник похитил из нее кошелек. В другом случае он зашел в бутик ЦУМа и забрал деньги из кассы. Аналогичным образом из кассы овощного отдела магазина он похитил 94 тысячи тенге.

Под видом электрика мужчина проник в квартиру пенсионерки и открыто похитил из её сумки 20 тысяч тенге. Кроме того, он неоднократно похищал оставленные без присмотра сумки с кошельками в торговых точках.

Общий ущерб от действий подозреваемого составил 775 тысяч тенге. В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам неоднократных краж и грабежа.

Полиция призывает граждан быть внимательными к своему имуществу, особенно в общественных местах, а также осторожнее относиться к визитам незнакомых, представляющихся сотрудниками коммунальных или других служб.

#вор #кражи #электрик

Наркомания – угроза нации

