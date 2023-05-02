Сервис eDensaulyq запущен в eGov Mobile. Какие возможности появились у пациентов в Казахстане

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали об основных новшествах по цифровизации сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев сообщил о запуске сервиса eDensaulyq в мобильном приложении eGov Mobile, который содержит в себе расширенную информацию для населения по статусу донорства, электронным рецептам, медицинским отводам, по учету беременных и диспансеризации, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам.

Сервис еDensaulyq в eGov Mobile позволяет пациентам увидеть перечень оказанных услуг и обратиться в Фонд социального медицинского страхования при обнаружении приписки. Для этого Минздрав внедрит механизм подтверждения факта получения медуслуги: биометрия пациента, QR-код, SMS-подтверждение.

Другое цифровое решение по выдаче лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения будет реализовано через проект «Социальный кошелек» в приложении eGov Mobile, продолжил Есенбаев. Так, выписанный рецепт сделают доступным в eGov Mobile, пациенту лишь нужно будет в аптеке при поликлинике предъявить QR-код, чтобы фармацевт просканировал его и выдал таблетки.

Кроме того, для снижения нагрузки на медицинского работника будет реализован принцип «одного окна», что исключит дублирование ввода данных во множество информационных систем.

«В этом направлении также будут внедрены механизмы предподготовки врачебного приема через предварительный опрос пациентов средним медицинским работником на основе чек-листа. Вместе с тем планируется делегирование младшему медицинскому персоналу функций по вводу данных в МИС (медицинские информационные системы)», – добавил вице-министр.

В числе активно внедряемых новшеств он назвал такие решения, как запуск единого классификатора лекарственных средств и медицинских изделий, реализация сервиса обмена клиническими данными между медорганизациями, оптимизация процесса выдачи больничных листов и справок, совершенствование платежных систем в части проведения оплаты за оказанные медицинские услуги.