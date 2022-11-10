Статьи Серый город не может петь 10 ноября 2022 г. 0:03 Ян Юрьев Сезон муралов в столице ознаменовался появлением целого ряда работ, посвященных выдающимся личностям Казахстана. В память об общественном и государственном деятеле, лидере национально-демократической партии «Алаш» Алихане Бокейхане появился мурал на проспекте Тәуелсіздік. Серую стену панельного дома номер 27 по улице Желтоксан украсил портрет легендарной девушки-снайпера Алии Молдагуловой (если быть придирчиво точными – актрисы Айтурган Темировой, сыгравшей роль Алии в фильме «Снайперы»). По адресу Магжана Жумабаева, 16 в честь столетия со дня рождения нарисовали любимую народом певицу, «казахского соловья» Розу Багланову. Дом по улице Караменде би Шакаулы, 1 теперь «закреплен» за народным артистом СССР Ермеком Серкебаевым – именно здесь появился портрет выдающегося оперного певца. Одной из самых ярких работ «новой волны» стал мурал, посвященный талантливейшему композитору и автору гимна Казахстана Шамши Калдаякову. Адрес прописки новой художественной работы мастеров стрит-арта – фасад дома по улице Жирентаева, 2. Авторы проекта – группа художников «Air-G» – отмечают, что особенность этого мурала в его простоте. И символичность его в том, что музыка Калдаякова была простой и понятной обычному слушателю, удивительно гармоничной и душевной. И это стало залогом народного признания. Удивительно, что именно Калдаякова с его уникальным чувством прекрасного отчислили из консерватории с формулировкой «за неправильную гармонию»… На мурал, занявший площадь 120 квадратных метров, ушло три недели работы. В основу легла широко известная фотография композитора. Шамши Калдаяков – народный артист Казахстана, это высокое и заслуженное звание он получил только в 1991 году, незадолго до кончины. Есть у него и неофициальный титул, который отражает и яркую личность композитора, и народную любовь к его творчеству. Шамши Калдаяков – «король казахстанского вальса»! Сегодня его песни по-прежнему любимы и есть в репертуаре многих казахстанских и зарубежных исполнителей. …Тепло покидает Астану, а значит, и заканчивается сезон, когда можно рисовать муралы. Столичный центр урбанистики готовит новую серию, чтобы раскрасить серые районы старого центра, в том числе – фасады школ, нуждающиеся не только в ярких красках, но и образовательных месседжах. В планах реализовать проекты, посвященные педагогу-просветителю Ыбыраю Алтынсарину, ученому-геологу Канышу Сатпаеву, писателю Абишу Кекилбаеву, певцу и композитору Батырхану Шукенову, фигуристу Денису Тену.