Серый город не может петь

Сезон муралов в столице ознаменовался появлением целого ряда работ, посвященных выдающимся личностям Казахстана.

В память об общественном и государственном деятеле, лидере национально-демократической партии «Алаш» ­Алихане Бокейхане появился мурал на проспекте Тәуелсіздік. Серую стену панельного дома номер 27 по улице Желтоксан украсил портрет легендарной девушки-снайпера Алии ­Молдагуловой (если быть придирчиво точными – актрисы Айтурган Темировой, сыгравшей роль Алии в фильме «Снайперы»).

По адресу Магжана Жумабае­ва, 16 в честь столетия со дня рождения нарисовали ­любимую народом певицу, «казахского соловья» Розу Багланову. Дом по улице Караменде би ­Шакаулы, 1 теперь «закреплен» за народным артистом СССР ­Ермеком Серкебаевым – именно здесь появился портрет выдающегося оперного певца.

Одной из самых ярких работ «новой волны» стал мурал, посвященный талантливейшему композитору и автору гимна Казахстана Шамши Калдаякову. Адрес прописки новой художественной работы мастеров стрит-арта – фасад дома по улице Жирентаева, 2.

Авторы проекта – группа художников «Air-G» – отмечают, что особенность этого мурала в его простоте. И символичность его в том, что музыка Калдаякова была простой и понятной обычному слушателю, удивительно гармоничной и душевной. И это стало залогом народного признания. Удивительно, что именно Калдаякова с его уникальным чувством прекрасного отчислили из консерватории с формулировкой «за неправильную гармонию»…

На мурал, занявший площадь 120 квадратных метров, ушло три недели работы. В основу легла широко известная фото­графия композитора.

Шамши Калдаяков – народный артист Казахстана, это высокое и заслуженное звание он получил только в 1991 году, незадолго до кончины. Есть у него и неофициальный титул, который отражает и яркую личность композитора, и народную любовь к его творчеству. Шамши Калдаяков – «король казах­станского вальса»! Сегодня его песни по-прежнему любимы и есть в репертуаре многих казахстанских и зарубежных исполнителей.

…Тепло покидает Астану, а значит, и заканчивается сезон, когда можно рисовать муралы. Столичный центр урбанистики готовит новую серию, чтобы раскрасить серые районы старого центра, в том числе – фасады школ, нуждаю­щиеся не только в ярких красках, но и образовательных месседжах. В планах реализовать проекты, посвященные педагогу-просветителю Ыбыраю Алтынсарину, ученому-геологу Канышу Сатпае­ву, писателю Абишу Кекилбаеву, певцу и композитору Батырхану Шукенову, фигуристу Денису Тену.