Сейилбек Нурымбетов назначен председателем Комитета МВРИ РК

С декабря 2023 года он был руководителем проекта Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нурымбетов Сейилбек Сергазыулы назначен на должность председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1983 году в Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. Тимирязева.

Трудовую деятельность начал в 2006 г. и.о. ведущего специалиста Департамента сельского хозяйства Кызылординской области.

В 2010-2011 гг. – инженер КГУ «Водное хозяйство Кызылорда».

2011-2020 гг. – ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя Управления, руководитель Управления сельского хозяйства Кызылординской области.

2020-2023 гг. – руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов.

В 2023 г. – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

С декабря 2023 г. по настоящее время – руководитель проекта Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.