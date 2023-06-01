СЭЗ станут частью таможенной территории ЕАЭС

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к документу, основной целью протокола является внесение изменений редакционного и юридического характера в ряд статей соглашения в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

Протоколом предусматривается норма, согласно которой территория свободных (специальных, особых) экономических зон (СЭЗ) является частью таможенной территории союза, а пределы портовой и логистической СЭЗ – таможенной границей союза.

Наряду с этим, территория СЭЗ (вся или ее часть), где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, определяется в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого создана эта СЭЗ.

«В соответствии с протоколом на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, могут размещаться и (или) использоваться как иностранные товары и товары союза, помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с Таможенным кодексом союза, так и иные иностранные товары и товары союза, за исключением товаров, запрещенных в соответствии с законодательством государства-члена к нахождению на территории СЭЗ, где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны», - говорится в заключении к документу.

По условиям протокола таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется в соответствии с Таможенным кодексом союза.