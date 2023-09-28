Съезд НПП РК “Aтамекен” состоится 17 ноября

Культура и общество
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Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП РК) настоящим уведомляет о том, что Президиум НПП РК принял решение о созыве Съезда.

Фото: kazpravda.kz

Съезд НПП РК состоится 17 ноября 2023 года в 10:00

Форма проведения Съезда: очная (в случае введения ограничительных мер – дистанционно, в формате с применением видео-конференц-связи)

Место: г.Астана, улица Достык 16 (The Ritz-Carlton, Astana).

Регистрация с 9.00 до 10.00

Повестка дня:

Об освобождении от занимаемой должности и избрании на должность отдельных членов Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Об освобождении от занимаемой должности и избрании на должность члена Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2022 год.

Об утверждении ежегодного отчета об итогах деятельности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2022 год, подлежащего опубликованию в средствах массовой информации.

Разное:

5.1 О внесении изменений в Устав Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Материалы по вопросам повестки дня будут направлены в адрес участников Съезда дополнительно до даты проведения Съезда посредством электронной связи.

Телефоны для справок: +7(7172) 91-93-90, 1432

#Астана #Атамекен #НПП

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