Айгуль Толеутаевна педагогичес­кую деятельность начала в 1984-м в городской средней школе № 2 учителем иностранного языка. А с 2002 года работает преподавателем английского в колледже при управлении образования области Абай.

– Учителям в республике уделяется­ пристальное внимание. Принятие закона о статусе педагога – одно из ярких тому подтверж­дений. Об этом же говорил и Президент в своей речи, отметив, что сфера образования в последние годы находится в числе приоритетов госполитики, – отмечает педагог.

Айгуль Омарбекова – автор программы «Профессиональный язык для геологов». Вместе с коллегами она активно внедряет полиязычное образование: в команде они разработали экспериментальные учебные планы, направленные на углубленное изучение английского языка по специальным предметам, организовали опытную площадку. Айгуль Толеутаевна с удовольствием делится своими профессиональными знаниями и методическими наработками с коллегами, активно помогает в становлении начинающим специалистам.

– 2025-й, объявленный Президентом Годом рабочих профессий, имеет для нас особое значение. Мы, как педагоги технического и профессионального образования, готовим специалистов-техников для геологоразведочной отрасли, которая, безусловно, является стратегически важной для экономики нашей страны. Ровно 15 лет назад мы внедрили специальности с углуб­ленным изучением английского языка – это геология и геофизика. Сегодня на рынке труда вос­требованы специалисты, свободно владеющие навыками общения с иностранными инвесторами. Наш колледж сотрудничает с более чем 250 иностранными и национальными компаниями с международным участием. И я могу с уверенностью сказать, что трудоустройство наших выпускников находится на очень высоком уровне. Мы видим реальные результаты нашей работы, и это говорит о том, что мы успешно решаем две важные задачи: интеграцию в мировое образовательное пространство и замещение иностранной рабочей силы, – говорит Айгуль Омарбекова.