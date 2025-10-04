Сфера особого значения

Образование
128
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Преподавателю английского языка Геологоразведочного колледжа города Семея Айгуль Омарбековой Глава государства вручил медаль «Ерен еңбегі үшін».

Фото предоставлено Айгуль Омарбековой

Айгуль Толеутаевна педагогичес­кую деятельность начала в 1984-м в городской средней школе № 2 учителем иностранного языка. А с 2002 года работает преподавателем английского в колледже при управлении образования области Абай.

– Учителям в республике уделяется­ пристальное внимание. Принятие закона о статусе педагога – одно из ярких тому подтверж­дений. Об этом же говорил и Президент в своей речи, отметив, что сфера образования в последние годы находится в числе приоритетов госполитики, – отмечает педагог.

Айгуль Омарбекова – автор программы «Профессиональный язык для геологов». Вместе с коллегами она активно внедряет полиязычное образование: в команде они разработали экспериментальные учебные планы, направленные на углубленное изучение английского языка по специальным предметам, организовали опытную площадку. Айгуль Толеутаевна с удовольствием делится своими профессиональными знаниями и методическими наработками с коллегами, активно помогает в становлении начинающим специалистам.

– 2025-й, объявленный Президентом Годом рабочих профессий, имеет для нас особое значение. Мы, как педагоги технического и профессионального образования, готовим специалистов-техников для геологоразведочной отрасли, которая, безусловно, является стратегически важной для экономики нашей страны. Ровно 15 лет назад мы внедрили специальности с углуб­ленным изучением английского языка – это геология и геофизика. Сегодня на рынке труда вос­требованы специалисты, свободно владеющие навыками общения с иностранными инвесторами. Наш колледж сотрудничает с более чем 250 иностранными и национальными компаниями с международным участием. И я могу с уверенностью сказать, что трудоустройство наших выпускников находится на очень высоком уровне. Мы видим реальные результаты нашей работы, и это говорит о том, что мы успешно решаем две важные задачи: интеграцию в мировое образовательное пространство и замещение иностранной рабочей силы, – говорит Айгуль Омарбекова.

#Образование #педагог #учитель #призвание #день учителя

