фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Идет масштабная работа

На торжественном мероприятии в Акорде, приуроченном ко Дню энергетика, Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание.

– Для нашей страны энергетика – отрасль стратегической важности. Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие нашей страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность, – сказал Президент.

Отметив поступательное развитие и процветание страны, Глава государства подчеркнул, что особое внимание в респуб­лике уделяется развитию экономики и инфраструктуры, открытию современных производств. Казахстан вступил в эпоху широкой цифровизации и искусственного интеллекта и в обозримом будущем должен превратиться в полностью цифровое государство.

Для достижения этой цели проводится масштабная работа: в Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта, недавно был запущен суперкомпьютер, разработанный по технологиям известной американской компании. В соответствии с глобальными тенденциями будут созданы новые дата-центры и облачная инфраструктура. Все это, подчеркнул Президент, станет серьезным вызовом для энергетического сектора, требующего коренной модернизации.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на работе, проводимой в этой сфере.

– За последние шесть лет выработка электроэнергии увеличилась на 16 миллиардов киловатт-часов. Это сопоставимо с годовым объемом потребления такого промышленно развитого региона, как Карагандинская область. В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью в 21 гигаватт. Благодаря усилиям государства существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27 процентов. Девять ТЭЦ покинули «красную» зону риска, три станции перешли в «зеленую» зону, – отметил Президент.

Глава государства также напомнил о запуске программы «Тариф в обмен на инвестиции», направленной на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии. В результате принятых мер за три года только на проведение капитального ремонта предприятий было привлечено более 900 млрд тенге частных инвестиций.

Но, как отметил Президент, сбавлять темпы проводимой работы никак нельзя – перед страной стоит задача обеспечить надлежащее условие для развития экономики в виде надежной и современной энергетической инфраструктуры. Для этого Правительством начата реализация национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в рамках которого до 2030 года реконструкцией будет охвачено не менее 200 объектов, обновлено 86 тыс. км сетей.

Перед Правительством также поставлена задача неуклонно наращивать энергетический потенциал, что крайне необходимо для дальнейшего успешного развития экономики страны – Казахстан должен стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом.

Ключ к процветанию

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил также ряд задач развития энергетической отрасли на ближайшую перспективу.

– Укрепление энергетического потенциала Казахстана – прио­ритетная задача. В этом году завершится уникальный проект по усилению электросетей западных регионов. Этот проект объединит энергетические сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Теперь эти узлы необходимо подключить к единой национальной энергетической системе.

В нашей стране реализуются и крупные проекты. В частности, на Экибас­тузской ГРЭС-2 будут построены новые энергоблоки. Кроме того, начнется строи­тельство третьей ГРЭС. Введение этих объектов позволит устранить дефицит электроэнергии в стране. Важная задача, стоящая перед Правительством и акима­том, – модернизация электростанций в Алматы в 2026 году. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Помимо этого, в следующем году необходимо полностью ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызыл­ординской и Туркестанской областях. К 2035 году будут сданы объекты, обеспечивающие производство в общей сложности более 26 гигаватт электро­энергии, – сказал Глава государства.

По мнению Президента, наша страна не должна покупать электро­энергию у других государств, учитывая природные ресурсы и производственный потенциал. Более того, это вопрос национальной безопасности.

– Необходимо эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны. Казахстан обладает значительными запасами угля, объем добычи которого ежегодно превышает 110 миллионов тонн. Крайне важно эффективно использовать это стратегическое преимущество. Мы должны ускорить переход на современные технологии «чистого угля», позволяющие существенно повысить эффективность работы угольных электростанций. Кроме того, необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектро­централи в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии «чистого угля». Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым, – отметил он.

Приоритетное внимание, по словам Главы государства, уделяется и развитию возобновляемых источников энергии, несмотря на то что запасы угля в Казах­стане составляют около 33 млрд тонн. За последние пять лет в этот сектор было инвестировано порядка 2,5 млрд долларов, благодаря чему доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%. Для дальнейшего наращивания производства экологически чис­той энергии наша страна наладила сотрудничество с ведущими мировыми компаниями.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание: в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен. Он указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.

– Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безус­ловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика. Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития. Очевидно, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы. Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специа­листов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли, – отметил Глава государства.

Однако, обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, наши граждане тоже должны проявлять ответственность. Электричество, тепло и вода – жизненно важные ресурсы, которые следует использовать рационально. Это общее требование к экономике в целом. Расточительство недопустимо. Как говорится, «бережливость – ключ к процветанию».

– Бережливость должна стать чертой национального характера и частью новой культуры нашего общества. Ваш самоотверженный труд – незыб­лемая гарантия энергетической независимости Казахстана. В Справедливом, Чистом и Сильном Казахстане такие настоящие люди труда, как вы, заслуживают самого высокого признания, – заявил Президент.

По окончании торжественной встречи в Акорде Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан государственные награды за значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны. В завершение мероприятия было сделано совместное фото с награжденными.