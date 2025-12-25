Сгущенка для всей страны Экономика 25 декабря 2025 г. 4:00 219 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Самый крупный в Казахстане цех по производству сгущенного молока заработал в Петропавловске. Фото акимата СКО Его запустил в эксплуатацию завод по глубокой переработке молока Eurasian Milk. Мощность производственного объекта составляет 12 тыс. тонн сладкой продукции в год. Это позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность страны в сгущенном молоке, отметил в своем telegram-канале аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Цех автоматизирован на 98%. Сырье используется исключительно местного производства. Для этого предприятие заключило договоры с 18 молочными фермами Северо-Казахстанской области. #Петропавловск #Eurasian Milk #сгущенное молоко