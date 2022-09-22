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Культура , В мире , США
Шакира впервые рассказала о разводе

Певица Шакира призналась, что до сих тяжело переживает развод с футболистом Жераром Пике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Колумбийская певица Шакира впервые рассказала о переживаниях, связанных с разводом с испанским футболистом Жераром Пике, который произошел в начале лета этого года. Своим мнением исполнительница поделилась в интервью Elle.

Артистка отметила, что бракоразводный процесс стал для нее “самым темным периодом жизни”, который она переживает до сих пор.

“Об этом действительно трудно говорить лично, тем более что я впервые обращаюсь к этой ситуации в интервью. Я хранила молчание и просто пыталась обработать все это. Тяжело об этом говорить, тем более, что я все еще переживаю, потому что я на виду и потому что наша разлука не похожа на обычную разлуку. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям”, — отметила певица.

Шакира призналась, что она и две ее сыновей, рожденных в браке с футболистом, испытывают давление со стороны прессы и папарацци.

“Они не заслуживают того, чтобы за ними наблюдали каждую секунду, фотографировали на входе в школу или преследовали. Они заслуживают нормальной жизни. Это просто тотальный цирк, все спекулируют об аспектах нашей жизни и жизни наших детей, а многое из того, что публикуется, даже не соответствует действительности”, — подчеркнула исполнительница.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

Позже Пике потребовал от Шакиры денег и оплату авиаперелетов в США при разводе.

 

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