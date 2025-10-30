В исправительной системе часть контингента составляет молодежь, и после освобождения важно создавать ей условия для возвращения в нормальную жизнь. Это стало главной мыслью прошедшего заседания Общественного совета столицы.

В рамках реализации Закона «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК» эксперты, общественники и представители госорганов обсудили, готово ли общество принять тех, кто выходит за ворота колонии, и какие барьеры мешают им начать жизнь заново. Модератор встречи член Общественного совета Аяжан Утеуова подчеркнула, что проблема интеграции в жизнь молодых людей, которые отбыли наказание в местах заключения, влияет на социальную политику страны.

– Сегодня важно не только говорить о цифрах, но и видеть за ними человеческие судьбы, – сказала она. – Мы хотим понять, какая ситуация у гос­органов, какие меры ресоциализации проводятся, какие есть планы. Самое главное – обменяться опытом и услышать предложения, как решить проб­лемы и наладить совместную работу.

По данным ДУИС по городу Астане, на пробационном учете сегодня состоят 2 585 человек. Главный специалист отдела по руководству службами пробации Айжан Амралина рассказала, что они оказывают им помощь в оформ­лении документов, трудо­устройстве, получении медуслуг.

– Когда к нам приходят освободившиеся из колонии, мы сначала проводим оценку риска, определяем, в чем они нуждаются. Обычно у них нет регистрации по месту жительства, а без нее они не могут получить медицинскую помощь по ОСМС, – отметила представитель ДУИС.

Часто у освобожденных лиц заблокированы банковские счета, из-за чего они не могут официально трудоустроиться. Некоторые отказываются от предлагаемой работы, ссылаясь на низкую зарплату, и в поиске легких денег рискуют вновь вернуться на криминальный путь.

– Некоторая часть молодежи не осознает ответственности, нарушает пробационный контроль. К примеру, после 22 часов они должны находиться по месту жительства, но они выходят на улицу: мол, хотели погулять, сходить в магазин. Однако за нарушения снова отправляются в учреждение, – говорит Айжан Амралина.

Есть пробелы и в психологической службе. На весь город в ДУИС работают всего два психолога. Из-за нехватки специалистов и отсутствия системной поддержки многие молодые люди испытывают трудности адаптации к обычной жизни.

Подробно о ситуации с трудоустройством рассказала руководитель отдела Центра трудовой мобильности Астаны Мейрамгуль Имашева. По ее словам, с начала года к ним обратились 111 бывших осужденных и лиц, состоящих на пробационном контроле. Центр трудоустроил 97 человек.

– В основном мы предлагаем рабочие специальности. Для женщин это вакансии швеи, мастера маникюра, визажиста; для мужчин – электрика, сантехника, газосварщика, сборщика мебели. Это востребованные профессии. Сейчас есть и соцконтракты, когда после окончания профкурсов соискатель автоматически трудоустраивается к своему работодателю, у которого проходил обучение, – отметила спикер.

На встрече выступил бывший осуж­денный, а ныне предприниматель и отец троих детей Айвар А.

– Я сам прошел через все это, – рассказал он. – После освобождения устроить­ся было невозможно, везде требовали справку об отсутствии судимости, даже на должность менеджера по продажам. А ведь есть вакансии, где это требование не обязательно, но работо­датели об этом не знают. Государство должно информировать бизнес, чтобы не ставить крест на судьбах людей.

Айвар считает, что без работы и понимания со стороны общества многие бывшие осужденные ломаются.

– Пробация – это больше контроль, чем поддержка. За мелкое нарушение можно снова попасть за решетку. А ведь людям просто нужны внимание, возможность трудиться, зарабатывать, чувствовать себя нужными, – уверен он.

Мейрамгуль Имашева в свою очередь подчеркнула, что в городе действует установленный перечень квотных рабочих мест, ежегодно утверждаемый акиматом, и предприятия обязаны принимать лиц с судимостью. Зарплаты там – от 350 тыс. тенге и выше.

– У нас сейчас работает 81 человек. Хоть цифра и маленькая для города, зато реальная. Многие просто не знают об этих возможностях, – отметила она.

Отдельное внимание участники встречи уделили проблеме банковских ограничений. Пока молодой человек находится в заключении, проценты и пени продолжают начисляться, а после освобождения блокировка счета мешает ему работать. Председатель общественного фонда «Отцы в деле» Данияр Мухамбет­калиев предложил конкретное решение:

– Судимость должна автоматичес­ки погашаться и исчезать из всех баз после установленного срока. Человек не должен всю жизнь носить клеймо осужденного. Работодатели боятся брать таких людей, а ведь большинство из них хотят просто работать. Банкам стоит вводить механизм приостановки начисления пени на время заключения, чтобы после освобождения человек мог спокойно работать и погашать задолженность.

В ходе обсуждения менеджер проекта ReStart Галия Таласпаева отметила, что профилактика среди подростков остается слабым звеном.

– Два психолога на шесть районов – этого катастрофически мало, – посетовала она. – Мы должны работать с детьми и семьями: учить ответственности, показывать, что каждый поступок влечет последствия. Многие из сегодняшних осужденных – это вчерашние подростки, которых никто вовремя не услышал.

На встрече звучало немало предложений: создать рабочую группу по решению вопросов блокировки счетов, увеличить число квотных рабочих мест, запустить курсы востребованных профессий и наставнические программы для тех, кто возвращается из мест лишения свободы.

– Сегодня прозвучало много конкретных идей. Наша задача – не просто их зафиксировать, а довести до реализации. Ресоциализация – это не только задача УИС или пробации, это ответственность всего общества, – подчерк­нула в завершение Аяжан Утеуова.