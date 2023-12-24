Шесть туш косуль нашли во внедорожнике в Павлодарской области

"В рамках природоохранной акции «Сайга» в ходе совместного рейдового мероприятия на автодороге Атамекен – Русская поляна в районе села Камзина была остановлена автомашина Mitsubishi Pajero. В багажнике автомобиля обнаружены шесть разделанных туш предположительно дикого копытного животного сибирской косули, из них только на четыре косули имелись лицензии", - сообщили в Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в субботу.