Шестидневные похороны 39-го президента Джимми Картера начались в США

Он будет погребён рядом со своей супругой

Фото: скриншот видео / 24.kz

В США начались шестидневные государственные похороны 39-го президента Джимми Картера, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Первая церемония прощания проходит в Атланте. Затем траурная процессия отправится в Вашингтон, где гроб с телом Картера выставят в здании Капитолия. После этого она продолжится в родном городе экс-президента — Плейнсе, в штате Джорджия, где он будет погребён рядом со своей супругой.

Государственные похороны — это церемония национального масштаба, которая проводится для выдающихся граждан США, внесших значительный вклад в развитие страны.

Джимми Картер скончался 29 декабря в своём доме в возрасте 100 лет. Причина смерти не уточнялась, но, по данным СМИ, он долгое время проходил лечение от рака. Пост президента Картер занимал с 1977 по 1981 годы.

Одним из ключевых внешнеполитических достижений в его карьере эксперты называют подписание Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, которые сыграли важную роль в снижении напряжённости на Ближнем Востоке.