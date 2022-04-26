Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау

40 свертков «синтетики» изъяли у 17-летнего подростка в Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

11 апреля в Караганде по улице Гоголя полицейские задержали 20-летнюю жительницу города, у которой изъяли четыре свертка с порошкообразным веществом белого цвета. В ходе дальнейших следственных действий задержанная указала еще 13 мест, где она заложила наркотические средства.

Как пояснила подозреваемая, она в течение года работала в качестве закладчицы наркотических средств синтетического происхождения.

Факты, изобличающие преступную деятельность задержанной, подтвердились изъятым сотовым телефоном, где имелись фотографии с местами сбыта наркотиков.

В этот же день в одной из парковых зон Караганды были задержаны двое мужчин 26 и 30 лет. Подозрительное поведение, а затем безуспешная попытка скрыться от полицейских подтвердили подозрение в том, что оба молодых человека занимались противоправной деятельностью.

В итоге из автомашины, принадлежащей одному из задержанных лиц, изъято шесть свертков с наркотическими средствами синтетического происхождения и один сверток с веществом растительного происхождения. Также задержанные указали четыре тайника, расположенных в различных частях города.

Примечательно то, что один из задержанных вел вполне благопристойный образ жизни, имел работу и семью, второй же напротив, находился на свободе с условным сроком за ранее совершенную кражу чужого имущества. Криминальный дуэт объединяло одно общее желание – заработать нечестным и опасным путем.

15 апреля в Темиртау полицейские задержали 17-летнего юношу. При себе у молодого человека имелось 40 свертков с наркотическими средствами синтетического происхождения «Скорость», которые он не успел заложить. Причиной преступной деятельности стала обычная человеческая алчность и желание заработать легко и быстро. Необходимо отметить, что задержанный является учащимся одной из школ Темиртау.

По всем вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование в рамках статьи 297 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

«Действия по закладке наркотических веществ квалифицируются как сбыт, и за это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Обращаемся к гражданам, если вам стали известны факты реализации наркотических средств, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, просим сообщить на телефон доверия 42-92-92. Анонимность гарантируется.

Также необходимо напомнить, за незаконную рекламу и пропаганду наркотических средств путем нанесения надписей, рисунков или иным другим способом предусмотрена уголовная ответственность по статье 299-1 УК РК и за совершение данных противоправных действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 3 лет», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Карагандинской области Бауыржан Миссалимов.