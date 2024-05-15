Школьники в ВКО во время уроков просматривали порно – прокуратура

В 56 школах региона доступ к запрещенному интернет-контенту не был ограничен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО

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К примеру, в 7 школах Усть-Каменогорске во время занятий дети искали и просматривали сюжеты порнографического характера, а в 8 школах Шемонаихинского района посещались сайты букмекерских контор.

Аналогичные нарушения в виде отсутствия программного обеспечения, ограничивающего доступ детей в интернет, установлены в школах города Риддер (15 школ), районов Алтай (6 школ), Самар (19 школ) и Уланского района (1 школа).

«По выявленным нарушениям прокуратурой области внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области с постановкой вопроса о принятии мер по установлению соответствующего программного обеспечения во всех школах области и привлечению виновных лиц к административной ответственности (ст.409 ч.7-2 Кодекса РК об административных правонарушениях)», – сообщили в госоргане.

Органы прокуратуры обращают внимание родителей на необходимость отслеживания просматриваемого детьми интернет-контента и проведения с ними необходимой разъяснительной работы.