Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Астане и Акмолинской области
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Астане и Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Сутки 26 марта в Астане и Акмолинской области ожидается усиление юго-западного ветра с переходом в северо-западный с порывами 15–23 м/с", – говорится в сообщении.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, метель, гололед, усиление ветра. На юге, местами на западе, юго-западе и юго-востоке прогнозируется погода без осадков.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, ночью в Алматинской, днем в Актюбинской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской области ночью – местами туман, днем – местами ветер 15–20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15–20 м/с.
В Костанайской области ожидаются на большей части ветер 15–20 м/с, местами метель, туман.
В Северо-Казахстанской области ожидаются на большей части ветер 15–20 м/с, днем местами порывы 23 м/с, местами – метель, туман, гололед.
В Павлодарской области ожидается ветер, местами 15–20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, днем – ветер 15–20 м/с.