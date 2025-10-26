Штормовое предупреждение на территории Казахстана: прогноз погоды на сегодня

Погода
70

Метеорологи рассказали о прогнозе погоды по всей территории республики на 26 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Штормовое предупреждение сохраняется:

26-31 октября на севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Штормовые предупреждения ожидаются:

26 октября на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

26 октября на юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

26 октября ночью и утром на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября на юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

26 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

26 октября ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

26 октября ночью на севере, востоке области Ұлытау ожидается гололед. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 октября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября в области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на северный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный на юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

26 октября в Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

26-28 октября по Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

г. Шымкент: 26-28 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 октября днем на востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

26 октября в области Жетісу ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

#погода #осадки #туман #штормовое предупреждение

Популярное

Все
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Штормовое предупреждение на территории Казахстана: прогноз погоды на сегодня
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области
Победителей республиканского айтыса наградили в Астане
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Какая погода ждет казахстанцев на выходных
Какой будет погода в ближайшие дни
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
В Казахстане ожидаются тёплые выходные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]