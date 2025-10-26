Метеорологи рассказали о прогнозе погоды по всей территории республики на 26 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Штормовое предупреждение сохраняется:

26-31 октября на севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Штормовые предупреждения ожидаются:

26 октября на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

26 октября на юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

26 октября ночью и утром на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября на юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

26 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

26 октября ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

26 октября ночью на севере, востоке области Ұлытау ожидается гололед. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 октября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября в области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на северный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный на юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

26 октября в Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

26-28 октября по Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

г. Шымкент: 26-28 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 октября днем на востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

26 октября в области Жетісу ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.