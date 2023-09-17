Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют синоптики в 5 городах страны. Связано это с неблагоприятными метеоусловиями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

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Проводить меньше времени на улице и иметь при себе лекарства, если есть заболевания лёгких, «Казгидромет» рекомендует жителям Астаны, Караганды, Темиртау, Атырау и Алматы. Также желательно ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе либо заниматься в закрытых спортивных комплексах.

Тем временем, практически по всей стране в ближайшие дни ожидаются грозы, туман и ветер. Штормовое предупреждение объявлено в 14 центральных, западных и восточных регионах. На юге страны специалисты предупреждают о сохраняющейся высокой пожарной опасности.