Штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

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Ветер, снег и метель ожидаются 31 января во многих областях Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Жамбылская область

31 января днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более.

Западно-Казахстанская область

31 января ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Уральск : 31 января ночью ожидается метель. Ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

Астана

31 января днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более.

Атырауская область

31 января ночью на большей части Атырауской области ожидается метель, днем на востоке области гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Атырау: 31 января ночью ожидается метель.

Костанайская область

31 января ночью на западе, севере Костанайской области, днем на западе, севере, юге ожидается метель. На западе, севере, центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. г. Костанай: 31 января ночью и утром ожидается туман.

Область Жетісу

31 января днем на юге, в центре, в горных районах области Жетісу ожидаются туман, гололед. г. Талдыкорган: 31 января днем ожидаются туман, гололед.

Область Абай

31 января на севере, востоке, юге области Абай ожидается метель. Ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

Карагандинская область

31 января на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. г. Караганда: 31 января ожидается метель.

Мангыстауская область

31 января утром и днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный днем на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Область Ұлытау

31 января на севере, юге, в центре области Ұлытау ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. г. Жезказган: 31 января ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Актюбинская область

31 января днем на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Акмолинская область

31 января ночью на юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Кызылординская область

31 января ночью на западе, севере, востоке Кызылординской области, днем на большей части области ожидается гололед. Днем на севере, в центре области метель. Ветер западный днем в центре области 15-20 м/с. г. Кызылорда: 31 января ожидается гололед.

Астана

г. Астана: 31 января днем ожидается низовая метель

Туркестанская область

31 января в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, в центре, юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед. На севере, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. г. Шымкент: 31 января временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 31 января временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Жамбылская область

31 января на юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. 31 января ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 31 января порывы 23-28 м/с. г. Тараз: 31 января ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

#погода #осадки #метель #Казахстана

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