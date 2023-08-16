Штрафовать за парковку на остановке "Мечеть Хазрет Султан" будут в Астане

На нарушивших ПДД водителей будут налагаться штрафы, вплоть до постановки машин на штрафстоянку.

Фото: Kazpravda.kz

В связи с регулярными нарушениями столичными водителями ПДД, участок проезжей части дороги остановочного пункта «Мечеть Хазрет Султан», предназначенный для движения и остановки общественного транспорта, взят на усиленный контроль органами дорожной полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТОО «City Transportation System».

В ТОО предупреждают о запрете оставлять автомобили на участке проезжей части дороги остановочного пункта «Мечеть Хазрет Султан», предназначенного для движения и остановки общественного транспорта.

В компании пояснили, что на месте установлен дорожный знак, запрещающий остановку транспортных средств. Также данный участок дороги будет контролироваться техническими средствами «Сергек» в круглосуточном режиме.

«К владельцам авто, нарушившим ПДД, будут приниматься меры административного воздействия, то есть налагаться штрафы, вплоть до постановки машин на штрафную стоянку. Это требование касается и владельцев торговых точек, рагружающих товары и продукты. Оставляя свое авто на автобусных остановках для движения, водители создают серьезные препятствия для движения городских автобусов, которые не могут заехать на остановку и безопасно посадить/высадить пассажиров», – пояснили в CTS.