Швейцарские пенсионерки выиграли дело о «климатическом бездействии»

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал, что потепление нарушает их право на комфорт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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С коллективным иском в Страсбург обратились более 2 тыс. пожилых женщин, гражданок Швейцарии, утверждающих, что из-за своего пола и возраста (большинству из них хорошо за 70) они особенно тяжело переживают периоды экстремально жаркой погоды, которые в Европе случаются все чаще в связи с нарастающим глобальным изменением климата.

Истицы пытались доказать, что ответственность за это в значительной степени несут швейцарские власти, которые не справились со взятыми на себя обязательствами по резкому снижению выбросов парниковых газов.

Из-за этого летом пожилые женщины часто не могут даже выйти из дома, особенно тяжело переживая продолжительные периоды экстремальной жары.

В итоге суд встал на их сторону, постановив, что Швейцария действительно «не выполнила свои обязательства в рамках Конвенции по поводу изменения климата».

Таким образом нарушены были права всех жителей страны, но особенно тяжело в результате приходится именно пожилым женщинам.

«Мы сами до сих пор с трудом верим в то, что суд принял такое решение, — сказала одна из истиц Розмари Видлер-Валти агентству Рейтер. —Спрашиваем адвокатов: «Неужели это правда?» По их словам, это самое лучшее из возможных решений — просто максимум, на который мы могли рассчитывать».

Перед тем как обратиться в Страсбург, заявительницы поочередно прошли все судебные инстанции внутри страны, включая и федеральный Верховный суд Швейцарии.

Примечательно, что ранее ЕСПЧ уже отклонил два очень похожих исковых заявления. Так что решение уже называют историческим.

Шестнадцатью голосами против одного суд постановил, что швейцарские власти приложили недостаточно усилий в борьбе с глобальным изменением климата.

По его мнению, в результате этого тысячи пожилых женщин фактически потеряли свое неотъемлемое право на нормальную (то есть комфортную с точки зрения самочувствия) личную и семейную жизнь.

Решения Страсбургского суда являются обязательными для рассмотрения в качестве прецедентов во всех странах, входящих в Совет Европы. А следовательно, прецедентное решение «о климатическом бездействии» вскоре может найти отражение в законодательстве 46 государств.

В частности, правительство Швейцарии может быть обязано принять более решительные меры по сокращению выбросов в атмосферу и пересмотреть показатели, которых необходимо достичь до 2030 года, чтобы выполнить условия Парижского соглашения.