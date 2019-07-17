Экономика
Шымкент может стать новым инвестиционным магнитом Казахстана
Шымкент может стать новым инвестиционным магнитом страны. На развитие города потребуется 1,3 триллиона тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.   

Более года назад, 19 июня 2018 года, был подписан Указ о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения. Шымкент всегда занимал особое место во внутренней и внешней политике страны. На заседании Правительства 9 июля 2019 года Премьер-министр Аскар Мамин поручил сделать Шымкент магнитом для инвесторов.

"В целях дальнейшего развития города необходимо дальнейшее наращивание инвестиционного и экспортного потенциала. Город должен стать региональным хабом, магнитом для инвесторов. Для развития сельхозпереработки и проектов экономики простых вещей, помимо двух существующих индустриальных зон, необходимо обеспечить строительство новых трех индустриальных зон", – сказал Мамин.

Впрочем, пока, за первый квартал текущего года, валовой приток прямых иностранных инвестиций в Шымкент составил 368,6 тыс. долл. США, против 15 млн долл. США за аналогичный период прошлого года. В целом за 2018 года сумма составила 139,6 млн долл., против 294,2 млн долл. США в 2017 году.

По поступлениям инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года Шымкент вошел в ТОП-5 регионов. Так, за январь–декабрь 2018 года сумма капвложений составила 582,1 млрд тенге. Превзошли южный мегаполис по этому показателю только Атырауская область (3,7 трлн тенге), Нур-Султан (1,1 трлн тенге) и Алматы (731,6 млрд тенге).

По итогам пяти месяцев текущего года сумма инвестиций в городе Шымкент составила 61,4 млрд тенге.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на заседании Правительства представил комплексный план развития и застройки города до 2023 года. На его реализацию потребуется 1,3 трлн тенге.

"План состоит из 10 направлений и 89 проектов. От общих расходов на реализацию комплексного плана 1,3 трлн тенге 836 млрд тенге или 65% будет направлено за счет средств частных инвесторов. Из республиканского бюджета будет выделено 299 млрд тенге, местного бюджета 81 млрд тенге и 68 млрд тенге – посредством государственно-частного партнерства", – сказал Абдрахимов.

Премьер-министр на заседании Правительства отметил, что необходимо обеспечить расширение СЭЗ "Онтустик" в южном мегаполисе, с привлечением новых инвестиций в легкую промышленность.

"Активная реализация инвестиционных проектов позволит довести годовой объем инвестиций в течение 5 лет до 1 трлн тенге, что составит 30% валового регионального продукта и создаст 60 тыс. новых рабочих мест", – сказал он.

Сейчас в Шымкенте на территории СЭЗ "Онтустик" реализовано 13 проектов на сумму 29,5 млрд тенге. Было создано 1,5 тыс. рабочих мест. Объем произведенной продукции на текущий момент уже составил 46,1 млрд тенге, и больше половины данной продукции (на сумму 29,9 млрд тенге) было экспортировано в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня насчитывается более 50 видов производимой продукции. Также планируется реализация 6 проектов в 2019 году и еще 6 – в 2020 году.

Популярное

Все
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
Саботаж республиканского масштаба?
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
​​​​​​​Нужен диалог
Обзор главных событий европейского футбола
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
Чиновники Минэкологии и оператор РОП планировали похитить 180 млрд тенге – комментарий Брекешева
О биологической безопасности
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Правительство , Экономика
"Нам придется задуматься о повышении цен на газ" – глава Ми…
Правительство , Экономика
Недропользователей обяжут поставлять сырье отечественным пр…
Экономика
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Правительство , Экономика
Программа импортозамещения до 2025 года разрабатывается в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]