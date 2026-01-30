Шымкентцам вернут 80 млн тенге за переплаченный газ

Нефть и Газ
56
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проверка подтвердила необоснованное начисление объемов или применение некорректных тарифов

Фото: АЗРК

Департамент АЗРК по городу Шымкент провел расследование в отношении регионального производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе расследования выявлено, что филиал допустил ущемление законных прав 1 755 потребителей в результате злоупотребления доминирующим положением.

«Департаментом вынесено предписание о прекращении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции и устранении их последствий. Для восстановления первоначального положения было предусмотрено проведение перерасчёта на общую сумму 80,9 млн тенге в пользу 1 755 потребителей»,  сказано в публикации.

#газ #тариф #АЗРК #переплата #шымкентцы

Популярное

Все
Мектеп и медресе в Степи
От точечного реагирования – к системной профилактике
Биопрепарат для овощей и фруктов
У карты народной судьбы
В ожидании Олимпиады
Оружие – под цифровой надзор
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Новая грамотность цифровой эпохи
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
В небе нет границ, есть только горизонты
Тихая музыка зимы
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Экран важнее сцены?
Аплодисменты, аплодисменты…
Смартфон вместо тетрадки
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Из школьников – в исследователи
Будет построена объездная дорога
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвестора…
Руководство «Шеврон» доложило о принятых мерах по инциденту…
«Это не просто так: сказал - отдай, и тебе отдали»: глава М…
Арбитраж по Карачаганаку: решение вынесли в пользу Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]