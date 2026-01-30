Шымкентцам вернут 80 млн тенге за переплаченный газ
Проверка подтвердила необоснованное начисление объемов или применение некорректных тарифов
Департамент АЗРК по городу Шымкент провел расследование в отношении регионального производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ, сообщает Kazpravda.kz
В ходе расследования выявлено, что филиал допустил ущемление законных прав 1 755 потребителей в результате злоупотребления доминирующим положением.
«Департаментом вынесено предписание о прекращении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции и устранении их последствий. Для восстановления первоначального положения было предусмотрено проведение перерасчёта на общую сумму 80,9 млн тенге в пользу 1 755 потребителей», – сказано в публикации.