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Сила большой воды
Жанат Сисекенова

Резкое повышение температуры воздуха на территории Актюбинской области ускорило поток талых вод.

Со степи вода устремляется к низинам, где расположены населенные пункты. Постепенно просыпаются реки, все больше усиливая главную весеннюю угрозу.

В период с 30 марта по 3 апреля из-за сильного потока аварийно-спасательные работы активизировались в городе Актобе, Алгинском, Айтекебийском, Хобдинском, Мартукском, Мугалжарском и Уилском районах. Основные объединенные усилия спасателей, полицейских и акима­тов сосредоточились в Актобе и Мартукском районе, сообщили в департаменте по ЧС.

Всего за предыдущие сутки в аварийно-спасательных работах задействованы 634 человека и 285 единиц техники ДЧС, МВД и местных исполнительных органов. Перелив на протяжении одного километра дороги респуб­ликанского значения Актобе – Атырау – Астрахань зафиксирован недалеко от села Елек на территории Мугалжарского района и в 20 км от села Болгарки на дороге областного значения в Алгинском районе.

Размыты пять участков дорог местного значения: в трех километрах от села Алтай-батыр в направлении райцентра Карауылкелды в Байганинском районе, в пятистах метрах к Акшатау и в 11 км к селу Коптогай в Уилском районе, в двух километрах к селу Отек в Хобдинском районе и в десяти километрах от поселка Булакты в Мугалжарском районе. Нет проезда к семи населенным пунктам, где проживают 3 082 человека. Отрезаны от «большой земли» в Байганинском районе поселки Миялы и Оймауыт, в Хобдинском – Отек, в Уилском – Акшатау и Коптогай, в Мугалжарском районе – Булакты и Кумсай. Как заверили в областном акимате, ситуация под контролем, делается все возможное, чтобы помочь людям и оперативно наладить автомобильное сообщение.

В Актобе с начала паводка подтоплено 113 дачных домов. Эвакуированы с опасных мест 259 человек, из них 114 детей.

– Только за прошедшие сутки эвакуированы 182 человека, из которых 97 – дети. В школах № 26, 47 и 50, а также в школе олимпийского резерва размещен 161 человек, из них 86 детей. Здесь люди обеспечены горячим питанием. Многие поселились на время у родственников. В эвакопунктах находятся 137 человек, из которых 85 детей. Семь из них до года, им подвозят все необходимое, вплоть до подгузников, – сообщил журналистам аким города Актобе Асхат Шахаров.

Также стало известно, что с начала паводкового периода откачано более 216 тыс. кубов воды, уложено в зоны риска 11 тыс. мешков с песком. И хотя в регионе не объявлен режим ЧС, на местах создаются рабочие группы, которым предстоит выяснить ущерб по каждому дому для оказания помощи. Пострадавшим от паводка намерены помочь предприниматели. Никто не ожидал, что после малоснежной зимы случится подобное.

– Последние события показали, что трубы даже диаметром в один метр не всегда имеют хорошую пропускную способность, когда вода идет сильным потоком. Нужно пересматривать СНиПы. Сейчас будем изучать состояние мостов, переездов, автопереходов. По некоторым принимаем решения в экстренном порядке. Для капитальной реконструкции нужно будет соз­давать проекты. За лето должны выполнить всю эту работу. У нас есть карты зоны подтопления и прихода воды со степи, – поделился Асхат Шахаров.

Следует отметить, что к ликвидации паводковой ситуации на территории города Актобе привлечен личный состав батальона оперативного назначения войсковой части 6655 в составе 60 военнослужащих.

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