Приветствуя участников, спикер Мажилиса отметил, что с судьбоносного для всех казахстанцев дня принятия Декларации о государственном суверенитете прошло 35 лет. За это время наша страна преодолела большой путь, добившись выдающихся успехов во многих сферах и став авторитетным игроком на международной арене.

– Возрождение празднования Дня Республики по инициативе Главы государства стало одним из ключевых символов Нового Казахстана. Сегодня наша страна переживает важный этап своей современной истории. Мы являемся свидетелями и активными участниками масштабных преобразований. Обновились все политические институты. Укрепляется конструктивный диалог между обществом и государством. Все эти изменения, основанные на открытос­ти и доверии, уже демонстрируют положительные результаты, – сказал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что растет гражданская ответственность и вовлеченность людей в решение жизненно важных задач страны. На деле заработала формула «сильный Президент – влия­тельный Парламент – подотчетное Правительство». При этом укрепились роль и авторитет Парламента, а многопартийный Мажилис стал площадкой для конструктивных дискуссий и активно участвует в законодательной поддержке политического курса Главы государства.

В завершение председатель палаты вручил государственные награды ряду депутатов и сотрудников аппарата Мажилиса. Орденом «Парасат» награждены депутаты Гульдара Нурым, Аманжол Алтай, Мурат Ергешбаев. Орден «Құрмет» получили депутаты Казыбек Алишев, Вера Ким, Ерлан Стамбеков, заместитель заведующего отделом аппарата Мажилиса Марат Адилбай. Медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены мажилисмены Темир Кырыкбаев, Айтуар Кошмамбетов, Наурыз Сайлаубай, Ислам Сункар, экс-депутат Ержан Бейсенбаев, заместители заведующих отделами аппарата Мажилиса Карлыга Жуматаева, Жанат Куанышбаева, Салтанат Станбаева.

Медаль МПА СНГ вручили депутатам Снежанне Имашевой и Ерлану Барлыбаеву, медаль «Древо дружбы» – Сергею Пономареву. Почетными грамотами МПА СНГ награждены мажилисмены Еркин Абил, Серик Егизбаев, Унзила Шапак и заведующий отделом аппарата Мажилиса Батырболат Кабош. Почетный знак МПА СНГ вручен депутату Аяну Зейнуллину, медаль ПА ОДКБ – заместителю руководителя аппарата Мажилиса Болату Кальянбекову, почетная грамота ПА ОДКБ – депутату Константину Авершину и заместителю заведующего отделом аппарата Мажилиса Жантасу Тасболатову.

Кроме того, 16 сотрудников аппарата Мажилиса и шесть сотрудников управления материально-техничес­кого обеспечения получили «Алғыс хат» председателя Мажилиса.