Итоговый турнир ATP, а с ним и сезон-2025 закончится так, как все хотели – встречей первой ракетки мира Карлоса Алькараса и действующего чемпиона Янника Синнера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

В полуфиналах оба играли с сильными соперниками, каждый из которых провел качественный матч, – и все равно обе встречи завершились в двух сетах. Синнер обыграл Алекса де Минора 7:5, 6:2, Алькарас – Феликса Оже-Альяссима 6:2, 6:4.

На этой неделе в Турине оба не потерпели ни одного поражения и взяли знаковые высоты. Алькарас:

● вышел в 11-й финал сезона и обеспечил себе по его итогам первое место в рейтинге. Стал первым за 23 года игроком, которому удалось сделать это дважды до 23-летия (предыдущим был Ллейтон Хьюитт в 2002-м);

● в 50-й раз обыграл соперника из топ-10. Только два игрока в истории достигали этого показателя, когда были моложе, чем Алькарас сейчас: Бьорн Борг и Борис Беккер;

● выиграл 70+ матчей за сезон. Последним, кому это удавалось будучи моложе испанца, был Новак Джокович 16 лет назад;

● впервые вышел в финал итогового и повторил лучший результат на турнире Рафаэля Надаля (2010, 2013) – последнего испанца, игравшего в титульном матче ATP Finals (никогда не побеждал).

Синнер:

● стал первым игроком за 55-летнюю историю турнира, два года подряд прошедшим групповой этап без потери сета;

● выиграл 30-й матч подряд на крытом харде. Последним, кто обыгрывал его на таком корте, был Новак Джокович в финале итогового-2023;

● вышел на второе место по проценту побед на итоговом турнире. Перед финалом он составляет у Синнера 87,5%, что больше, чем у Федерера и Джоковича (у обоих меньше 80%);

● стал третьим игроком за 55 лет существования итогового турнира, который за один сезон сыграл в финалах всех «Шлемов» и итогового. До него это удавалось только Федереру и Джоковичу (по два раза), и оба были старше, чем Синнер сейчас.

Синнер и Алькарас встретятся в шестой раз в сезоне и шестой же – в финале. Из пяти предыдущих испанец выиграл четыре, включая эпический финал «Ролан Гаррос», но итальянец взял принципиальный «Уимблдон», не дав сопернику победить там третий год подряд.

Всего шесть последних встреч Синнера и Алькараса были финалами, а раньше полуфинала они не пересекаются больше трех лет – с осени-2022. Несмотря на то, что никому из них еще нет 25, все время, что они играют на топ-уровне, на решающих стадиях турниров они регулярно встречаются друг с другом. Общий счет противостояния на уровне основного тура 10:5 в пользу Алькараса, в том числе 7:2 на харде и 1:0 на крытом харде.