Сирены зазвучат в 9-ти регионах страны 6 марта

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6-7 марта в северных, восточных и центральных регионах страны пройдет 2-й этап Республиканского командно-штабного учения «Көктем-2025» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода»,

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в городе Костанай. В рамках учения в течение двух дней в городах Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Ұлытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.

Кроме того, в целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу «Внимание всем!», 6 марта в 11.00 часов будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9-ти регионах страны. В этой связи в МЧС просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.